L'OMS declara pandèmia pel Covid-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha declarat finalment aquest dimecres oficialment una pandèmia pel brot de coronavirus Covid-19, després que el nombre de països infectats s'hagi triplicat i el nombre de contagis fora de la Xina s'hagi multiplicat per 13 en les últimes dues setmanes.

"L'OMS ha estat valorant aquest brot al minut i estem molt preocupats tant pels alarmants nivells de propagació i severitat [del virus] com pels alarmants nivells d'inacció. Per això hem fet la valoració que el Covid-19 pot ser caracteritzat com una pandèmia", afirmava aquesta tarda Adhanom en la seva roda de premsa diària per la crisi del coronavirus.

Ja hi ha més de 118.000 casos en 114 països amb 4.291 morts arreu del món, dels quals més de 80.000 són a la Xina, on per fi l'epidèmia remet, després de matar més de 3.100 persones. Itàlia ja és el segon país amb més casos (10.149 contagis i 631 morts), seguida de l'Iran (més de 8.000 casos i 350 morts) i Corea del Sud (7.700 i 54 morts). França i Espanya competeixen pel cinquè lloc al rànquing.

"En els pròxims dies esperem que el nombre de casos, de països i de morts s'elevi encara més", ha advertit Adhanom, just abans de declarar oficialment aquest brot com una pandèmia. És el primer cop que es declara una pandèmia per un coronavirus, però també "és la primera vegada que una pandèmia es pot controlar" si es prenen les mesures adequades, ha dit el cap de l'OMS.

La declaració de pandèmia "no activa res més que una actuació més agressiva i intensa" per part dels governs per combatre el virus i la seva propagació, ha detallat després el director executiu de l'organisme, Michael J. Ryan, que ha apostat per "galvanitzar els esforços del món per lluitar" contra la pandèmia.

Els responsables de l'OMS han insistit molt en rebutjar la idea que la declaració de pandèmia signifiqui, en cap cas, abandonar l'estratègia de contenció (evitar la propagació) per passar a una estratègia de mitigació (tractament de la malaltia). "El virus encara pot ser controlat, i proposem estratègies de contenció agressives", remarcava Adhanom.

" Pandèmia no és una paraula que s'hagi de fer servir a la lleugera o sense compte, perquè si s'utilitza malament pot generar una por irracional o fins i tot acceptar injustificadament que la lluita s'ha acabat", advertia Adhanom. Precisament per aquests motius, l'OMS s'havia resistit fins ara a declarar el brot com a pandèmia i sempre feia servir una argumentació que avui encara es manté: el 90% dels casos estan concentrats en només quatre països i fins i tot en dos d'ells (la Xina i Corea del Sud) els contagis estan remetent.

Però sembla que la falta de determinació dels governs per prendre mesures estrictes de contenció ha portat a l'OMS a decidir-se finalment per declarar una pandèmia però "sense canviar d'estratègia i sense canviar el que els governs haurien de fer", deia Adhanom.

El director general de l'OMS s'ha mostrat convençut que el món està "a temps de canviar el curs d'aquesta pandèmia", sobretot perquè casos com el de la Xina, Corea del Sud però també Singapur demostren que es pot controlar i revertir el brot. Això sí, amb mesures radicals de confinament com en el cas de la Xina.

El que cal ara, diu l'OMS, és que cadascun dels governs del món "es prengui seriosament l'amenaça des del principi i prengui mesures agressives dissenyades per a les seves pròpies circumstàncies", ha detallat la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove, que ha recomanat "ser molt agressius a l'hora de trobar tots els contactes [de les persones contagiades], fer molts tests, tractament hospitalari per als malalts, aïllaments i quarantenes, a més de mobilitzar al màxim la població" per evitar la propagació del virus. Fins i tot han recomanat que "tots els països elevin el nombre de gent treballant al seu sistema sanitari", siguin professionals o no.

"No és una qüestió de recursos, sinó de voluntat", advertia Kerkhove. En aquest mateix sentit, i probablement per combatre resistències polítiques i econòmiques, Ryan també ha volgut deixar molt clar que "mesures com la traçabilitat dels contactes no són cares i que interrompre les vides d'un grup de persones per posar-les en quarantena no és car", de manera que no hi ha excuses. "Totes les epidèmies generen estrés econòmic als governs i als sistemes sanitaris, però estem preparats", ha remarcat.