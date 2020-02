El creuer confinat al Japó, principal focus del coronavirus fora de la Xina

El creuer Princess Diamond, on viatjaven 3.600 persones i que està confinat des del 5 de febrer al port japonès de Yokohama, ja s'ha convertit en el principal focus del coronavirus fora de la Xina: fins a 454 persones han contret el virus a l'embarcació, i les autoritats sanitàries nipones alerten que es tracta dels "primers estadis d'un brot local". El Japó s'està preparant per a la possibilitat que hi hagi centenars de nous casos dins del vaixell. Fins ara només hi ha resultats de les proves realitzades a 1.219 persones.

Els governs dels Estats Units i d'Austràlia han començat a evacuar els seus ciutadans del creuer que no han desenvolupat la malaltia, i que seran confinats durant dues setmanes, mentre passen el període d'incubació, com a mesura preventiva. El Canadà, Israel, Itàlia i Hong Kong han anunciat que també repatriaran els seus ciutadans del creuer. Els pacients a qui s'ha detectat el virus, entre els quals hi ha 40 nord-americans, han estat hospitalitzats en diferents centres mèdics del Japó. Els que compartien cabina amb algú que s'ha infectat s'han de passar dues setmanes més en quarantena dins del vaixell.

El Japó és el país més afectat després de la Xina: diumenge s'hi van detectar sis nous casos, a part dels del creuer. En total s'estan tractant 412 pacients que tenen el virus, a més d'una dona de 80 anys que va morir fa unes setmanes, i que és una de les cinc víctimes mortals fora de la Xina continental. L'Hospital de Sagamihara ha deixat d'admetre nous pacients després que una infermera hagi donat positiu després d'haver tractat un malalt que va morir.

"La situació actual representa els primers passos d'un brot local que pot anar més enllà", ha advertit Takaji Wakita, cap de l'Institut Nacional de Malalties Infecciones, després de la primera reunió del grup de treball que ha convocat el govern nipó. A més, 763 ciutadans japonesos han estat repatriats des de Wuhan: l'últim avió ha aterrat a Tòquio aquest matí.

Les autoritats sanitàries han recomanat evitar les aglomeracions. El risc de l'epidèmia ha obligat a limitar als atletes professionals la Marató de Tòquio, que es correrà el dia 1 de març: dels 38.000 inscrits només podran participar-hi finalment 200 atletes. L'emperador Naruhito també ha suspès el discurs del dia del seu aniversari, el 23 de febrer, el primer des de la seva coronació l'any passat: l'esdeveniment acostuma a reunir desenes de milers de persones al centre de Tòquio. També hi ha el temor de l'efecte que l'epidèmia tindrà sobre l'economia nipona, després que aquest dilluns s'hagin publicat dades d'una forta caiguda del PIB abans de l'esclat del brot. Algunes empreses han dit als seus treballadors que treballin des de casa.

71.000 infectats al món

El Covid-19 ja afecta més de 71.000 persones a tot el món i ja s'ha cobrat 1.770 vides. Fora de la Xina han mort cinc persones i la majoria de casos es concentren a la província de Hubei, epicentre del brot. Les autoritats xineses continuen endurint la resposta a l'epidèmia, mentre el règim de Pequín està cada cop més qüestionat per la seva gestió. A la ciutat de Xiaogan –de prop de 5 milions d'habitants i la segona amb més casos després de Wuhan, on va començar el brot– han ordenat el confinament de tota la població a casa sota amenaça de detenció. Segons informen els mitjans oficials, s'ha prohibit la circulació de qualsevol vehicle, incloses les bicicletes i els tricicles.