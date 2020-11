La Fox també talla les mentides de Trump i la seva cap de premsa

La cadena amiga de Donald Trump, Fox News, fins ara caixa de ressonància del president, ha seguit l'exemple de les seves grans rivals, i ha tallat l'emissió en directe de la compareixença de la cap de premsa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quan afirmava, aquest dilluns al vespre hora de Washington, de matinada a Catalunya, que, especialment a l'estat de Pennsilvània, el frau en les eleccions de dimarts passat havia sigut generalitzat. "Tot el que demanem és veritat i transparència, lamentablement som nosaltres els que fem les preguntes que haurien de fer els mitjans de comunicació", ha dit en relació a presumptes irregularitats no demostrades al comtat d' Allegheny, on es troba la populosa ciutat de Pittsburgh, que ha votat majoritàriament demòcrata.

En un acte sense precedents en la història de la relació entre la Fox i Trump, Neil Cavuto, el conductor del programa que seguia l'acte, va dir, instants després de suspendre'n l'emissió: "Vaja, vaja, vaja, només crec que hem de tenir-ho molt clar. Està acusant que l'altra banda [el Partit Demòcrata] dona la benvinguda al frau i al vot il·legal. Llevat que no tingui més detalls amb què demostrar-ho, no puc continuar mostrant-ho de bon grat. Potser sí que tenen alguna cosa més per demostrar-ho –va afegir–, però això és una acusació explosiva, que l'altra banda estigui fent trampes i enganyant". Cavuto ha acabat dient als seus teleespectadors que el programa tornaria a connectar amb la conferència de premsa si Kayleigh mostrava les proves. En cap moment no ho va fer, però. Al llarg del cap de setmana, especialment després que dissabte els principals mitjans de comunicació dels Estats Units –també la Fox– atribuïssin finalment la victòria a Joe Biden, alguns dels professionals més prestigiosos i competents de l'emissora, com el periodista Chris Wallace, que va conduir el primer debat entre els dos candidats, han insistit en la necessitat que el president mostri proves de les seves acusacions. Tot i així, amb un difícil equilibri que intenta preservar els interessos del grup de comunicació, en última instància controlat pel magnat de la premsa Rupert Murdoch, el mateix Wallace i també altres periodistes han defensat igualment el dret de Trump a dur a terme impugnacions legals dels resultats. I no han faltat els testimonis de membres del Partit Republicà que hi han donat suport. Un periodista especialment meticulós Cavuto no és la primera vegada que s'oposa a les consignes de Donald Trump. Al mes de maig va advertir als espectadors que no prenguessin hidroxicloroquina, el medicament suposadament miraculós contra el covid, que el president va confessar que prenia: "No puc subratllar-ho prou. Això us matarà". Dos mesos després, el mateix Cavuto va interrompre un discurs que Trump per comprovar algunes de les dades que estava dient sobre l'expresident Barack Obama. I també va entrevistar durament la ministra d’Educació, Betsy DeVos, pel que el periodista va descriure com un pla "temerari" de reobrir escoles durant la pandèmia de covid-19. Com a resposta, Trump ha piulat en diverses ocasions sobre les "molt males valoracions" de Cavuto i ha suggerit a la cadena que l'acomiadés. El primer signe d'allunyament entre Trump i la Fox va tenir lloc la mateixa matinada postelectoral, quan l'emissora va donar com a guanyador de l'estat d'Arizona, tradicionalment republicà, el candidat demòcrata Joe Biden.