Macron decreta un nou confinament d'un mes a partir de divendres

Els ciutadans francesos viuran a partir d'aquest divendres i com a mínim fins a l'1 de desembre un nou confinament domiciliari, amb l'objectiu de lluitar contra l'increment de contagis de covid-19. Ho ha anunciat aquest dimecres al vespre el president del país, Emmanuel Macron, en un missatge televisat en què ha deixat clar que les escoles continuaran obertes, però que tots els bars, restaurants i altres comerços on es faci atenció al públic hauran de tancar, excepte els que ofereixin serveis essencials.

"Podeu sortir de casa per anar a treballar, anar al metge, donar assistència a una persona propera, anar a comprar o prendre l'aire a prop de casa", ha explicat Macron, i ha anunciat també que hi haurà tres diferències fonamentals entre aquest confinament i el que França ja va imposar durant la primavera: l'obertura de les escoles i instituts (però no de les universitats, que hauran de fer classes a distància), la possibilitat de visitar les residències d'avis i el manteniment de l'activitat laboral "amb més intensitat", perquè "l'economia no pot aturar-se ni enfonsar-se".

En aquest sentit, ha explicat que les oficines dels serveis públics es mantindran obertes i que es podrà anar a treballar a les fàbriques i a les explotacions agrícoles. Ara bé, "sempre que sigui possible" s'haurà d'optar pel teletreball. El president francès ha anunciat també ajudes per a petites i mitjanes empreses i per als autònoms.

Fronteres tancades per als no europeus

Entre les mesures anunciades per Macron hi ha també un tancament de fronteres per a les persones que arribin de fora del territori de la Unió Europea. Sí que es permetrà l'entrada a França dels ciutadans francesos procedents de l'exterior. En tot cas, està previst fer "tests ràpids obligatoris" ales arribades a ports i aeroports i en els desplaçaments internacionals.

També quedaran prohibits els desplaçaments entre regions, tot i que en aquest cas hi haurà "tolerància" durant aquest cap de setmana perquè tothom pugui tornar a casa.

En funció de l'impacte que tinguin aquestes mesures sobre l'evolució de la pandèmia, Macron ha deixat la porta oberta a rebaixar-les o endurir-les d'aquí dues setmanes.

Al límit del col·lapse

Per justificar totes aquestes mesures, Macron ha detallat que els hospitals francesos ja han començat a desprogramar "operacions de cor o de càncer" per poder atendre els pacients de covid-19. "Prop de 9.000 malalts [de covid] seran a l'UCI a mitjans de novembre. Si no fem avui una frenada brutal als contagis, els nostres hospitals se saturaran i els metges hauran de triar entre portar a l'UCI un pacient de covid una víctima d'un accident de cotxe", ha advertit. "Això és inacceptable", ha subratllat Macron.

Malgrat el toc de queda nocturn aprovat fa dues setmanes (primer a les grans ciutats del país i estès més tard a més de la meitat del territori), França és ara mateix el cinquè país del món, i el primer d'Europa, amb més casos diagnosticats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 1.235.132 fins aquest dimecres. També és el setè país amb més víctimes mortals ( 35.785). Els últims dies, la xifra de nous contagis detectats s'ha situat entre les 40.000 i les 50.000 diàries, tot i que el mateix Macron ha reconegut que "sens dubte en realitat són el doble".

Per això, el president ha descartat l'opció de "no fer res" i "buscar la immunitat de ramat", però remarcat que això implicaria la mort de 400.000 persones. "França no adoptarà mai aquesta estratègia", ha remarcat. Amb les mesures anunciades avui, Macron confia que el nombre de nous contagis diaris baixi dels 40.000 actuals a 5.000.