L'opositor rus Navalni desperta del coma

Aleksei Navalni ha obert els ulls a la clínica berlinesa de La Charité, on va ser ingressat el 22 d'agost, dos dies després que fos enverinat en un aeroport de Sibèria. Els metges li van induir un estat de coma per reduir-li el bioritme i, després de setmanes en tractament per eliminar-li la substància tòxica, el seu estat ha "millorat" i se li anirà retirant la respiració mecànica, segons l'informe mèdic emès aquest dilluns pel centre alemany.

Les mateixes fonts han indicat que un cop despert, l'opositor rus reacciona quan se li parla, tot i que encara és aviat per determinar si Navalni, de 44 anys, patirà seqüeles a llarg termini com a conseqüència del "greu enverinament" que ha patit.

Navalni va ser traslladat a aquesta clínica berlinesa després de patir un col·lapse durant un vol intern a Rússia i per petició expressa de la seva família, que des del principi va denunciar que havia sigut víctima d'enverinament tot i que els primers metges russos que el van tractar van assegurar que no s'havien localitzat restes d'elements tòxics al seu organisme. No va ser fins que va arribar a Berlín que es va detectar Novitxok, un agent nerviós desenvolupat pel Kremlin que ja es va fer servir contra l'exespia rus Serguei Skripal i la seva filla Júlia, al Regne Unit.

Controvertit gasoducte

Més enllà de l'estat de salut, el cas d'enverinament de Navalni suposa un nou entrebanc per a les relacions ja tenses entre Rússia i la Unió Europea, especialment amb Alemanya, el país on es recupera el dissident i el que més alt i clar ha parlat per exigir explicacions al Kremlin, que sempre ha negat que es trobi al darrere de l'enverinament.

Les relacions entre tots dos països són tenses des de l'annexió unilateral de Crimea per part de Moscou i de l'assassinat d'un cap dels rebels txetxens en un parc de Berlín, l'any passat, així que l'enverinament de Navalni encara les han enterbolit més.

Les exigències alemanyes també topen amb el projecte del Nord Stream 2, el gasoducte que ha de garantir l'arribada de gas rus a Alemanya pel mar Bàltic, sense passar per tercers països, una herència de l'excanceller Gerhard Schröder, amic de Putin i que va acabar en el consell de direcció de la russa Gazprom. El govern d'Angela Merkel ha obert la porta a possibles sancions a Moscou i no ha descartat que si no rep les explicacions adients l'ambiciós projecte es ressenteixi, tal com demana l'oposició parlamentària.

De moment, el Kremlin de Vladímir Putin no mostra cap nerviosisme sobre el futur del gasoducte i fins i tot s'ha atrevit a dubtar de les amenaces i les ha qualificat d'"absurdes". Moscou continua negant que Navalni hagués estat enverinat en territori rus, com apunta la família del dissident, i demana, per una altra banda, els informes mèdics a Alemanya que demostren la intoxicació per Novitxok.