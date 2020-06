La UE estudia mantenir les frontres tancades amb els EUA, Rússia i Brasil a partir de l'1 de juliol

Encara no s'ha recuperat la normalitat en la circulació entre països europeus i de l'espai Schengen alterada per la pandèmia de coronavirus, però s'acosta l'1 de juliol, la data proposada per la Comissió Europea perquè les fronteres exteriors de la Unió Europea puguin començar a reobrir-se de manera gradual. Per això, com han avançat mitjans com Politico o el New York Times, els ambaixadors davant la UE dels vint-i-set socis estudien aquest dimecres la primera llista de països que s'alliberarien de restriccions de moviment i l'esborrany sobre el qual treballen exclou els Estats Units, Brasil i Rússia per les seves situacions epidemiològiques.

La Comissió Europea va explicar fa unes setmanes que a partir del juliol aquesta seria la manera d'anar obrint portes a viatgers de fora de la UE, a través d'una llista de països tercers amb els quals ja es considerés segur recuperar la mobilitat. La llista s'anirà revisant periòdicament per veure si s'hi poden afegir o si cal treure jurisdiccions. Segons els dos mitjans citats anteriorment, els ambaixadors treballen amb dues llistes diferents però la negociació és complexa i no està clar que s'aconsegueixi arribar a un acord aquest dimecres.

Mentre Europa ha reduït molt intensament els contagis i els casos de coronavirus, els EUA, Brasil i Rússia registren actualment taxes més elevades de contagi i de mortalitat. El consell de la Comissió Europea per poder afegir un país a la llista és que tingui una situació epidemiològica similar o millor a l'europea, cosa que no passa amb cap d'aquests destins. Així, mentre a la Unió Europea hi ha una mitjana de 16 casos per 100.000 habitants, segons el New York Times, les xifres comparables als EUA són de 107 casos per 100.000 habitants; 190 al Brasil i 80 a Rússia.

Un dels problemes és justament la fiabilitat de les dades de la resta de països. Si la majoria de governs europeus han tingut problemes per gestionar el recompte de contagiats i morts durant la pandèmia, ¿quines xifres han de creure les autoritats de la UE a l'hora de tenir en compte la situació epidemiològica de països tercers? De fet, només cal mirar al govern de Donald Trump, que fins i tot ha suggerit frenar el ritme de testos per alterar les xifres: "Si fas més testos, trobaràs més gent perquè estàs fent més esforços per trobar-los", va explicar en un míting a Tulsa en què després va dir: "Doncs els he dit a la meva gent que redueixin el ritme de testos, siusplau".

La dificultat de la negociació per a la reobertura de fronteres, però, va més enllà, ja que també hi ha interessos particulars de destins turístics importants per a russos (per exemple), com són la costa de Croàcia, o els conflictes polítics que pot provocar deixar fora de la primera llista països com els Estats Units o el Brasil.

Sigui com sigui, la llista de països sobre la qual treballen els ambaixadors europeus perquè s'hi pugui viatjar a partir de l'1 de juliol és de més d'una quarantena, segons els mitjans esmentats anteriorment. Es tracta de països amb entre 16 o 20 casos per 100.000 habitants que inclouen estats com la Xina o Austràlia i que també podrien incloure'n d'altres com Canadà, en funció del criteri de contagis per 100.000 habitants que s'acabi prenent com a definitiu.