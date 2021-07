La méteo: l'arribada d'alguns ruixats no frenaran la calorada

Aquest dilluns la temperatura ha pujat de valent. Al litoral i prelitoral centrals l'ascens ha estat de 3 a 5 graus, respecte als registres d'ahir. En algunes poblacions avui ha estat el dia més calorós del que portem d'estiu, i a indrets com Barcelona (concretament al barri del Raval) o Caldes de Montbui cal recular dos anys per a trobar valors semblants de temperatura màxima. Aquests han estat alguns dels registres de temperatura màxima (fins a dos quarts de sis de la tarda):

38 ºC a Aitona

37 ºC a Alcarràs i a Gurb

36 ºC a Caldes de Montbui, a Cabanes, a Benissanet i a Lleida

35 ºC a Girona

33 ºC a Barcelona i a la Seu d'Urgell

31 ºC a Tarragona

Al llarg del vespre l'ambient s'anirà fent més suportable, sobretot a l'interior del país. De cara a la nit la xafogor guanyarà terreny pel litoral, i de bon matí costarà trobar valors per sota dels 20 ºC a primera línia de costa. Fins i tot, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi podria haver alguns registres de temperatura mínima propers als 25 ºC, com ja ha passat aquesta darrera matinada.

Demà arribarà un petit canvi de temps, però no es notarà a tot arreu. Després d'un matí dominat pel cel serè, pels volts del migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya i, al llarg de la tarda, hi haurà xàfecs i tronades al Pirineu i en punts dels Ports. Localment descarregaran amb intensitat, i podran anar acompanyades de calamarsa. De cara al vespre o a primera hora de la nit fins i tot podrien arribar alguns ruixats per l'oest i endinsar-se per les comarques de Ponent. Fora d'aquests sectors, quedarà una tarda tranquil·la, amb alguns núvols poc importants.

Sigui com sigui, es mantindrà l'ambient calorós i xafogós; fins i tot anirà a més. La matinada vinent serà de mal dormir a la costa, mentre que a primera hora de la tarda se superarà la marca dels 35 °C en punts de l'interior de Girona, al pla de Bages, a Ponent, a la conca de Tremp i a l'interior de Mallorca, de València i d'Alacant.

Dimecres es repetirà la jugada, amb un matí assolellat i una tarda amb nuvolades i alguns ruixats al Pirineu i en punts del Prepirineu. Encara farà més calor. A partir de llavors es tornarà a imposar el temps tranquil.

Precisament, a mitjans de setmana la temperatura farà un salt i entre dijous i divendres s'arribarà al punt àlgid d'aquest episodi de calor i xafogor intenses. A Ponent i a l'interior de València i d'Alacant es podrà arribar als 40 ºC, mentre que a la resta hi haurà molts registres de 33 a 38 °C. No serà fins al cap de setmana que el termòmetre començarà a recular.