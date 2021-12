La méteo: núvols i poc fred a l'espera d'un canvi d'any amb temperatures de fins a 20 graus

BarcelonaA poc a poc el fred es va allunyant. Aquesta setmana cada dia hi ha hagut menys temperatures sota zero que el dia anterior. Dilluns gairebé la meitat de les estacions de les quals fem seguiment van baixar sota zero; avui aquesta dada no ha arribat ni al 4%. Aquesta nit el pas d'un front ha deixat alguns plugims sobretot a les Terres de l'Ebre, on s'han arribat a acumular algunes dècimes de litre. Als Alfacs han caigut 0,8 l/m², a Alcanar 0,7 i a Amposta 0,6.

Avui serà un dia molt tapat, sobretot durant el matí. Les pluges minses poden aparèixer també en altres comarques del sud i fins i tot a la costa i al prelitoral centrals, però seran sempre precipitacions molt poc abundants. A la tarda els núvols es podrien començar a esqueixar. Tot i els núvols, al migdia l'ambient no canviarà gaire respecte a ahir. Moltes màximes se situaran al voltant dels 15 graus, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent s'arribarà a deixar notar moderat al migdia al sud de la Costa Brava i en algunes altres comarques de Girona.

Demà i diumenge els núvols no seran tan espessos, però continuaran circulant alguns sistemes frontals. El dia de Nadal començarà amb més sol, però a la tarda els núvols tornaran a augmentar i es podrien repetir alguns plugims a les Terres de l'Ebre, al vessant sud del Pirineu i en altres comarques de l'extrem oest. Com avui, seran pluges molt minses. Demà les temperatures màximes seran una mica més altes que avui a prop de mar, però al matí també farà una mica més de fred.

Entre diumenge al vespre i l'inici de la setmana que ve arribaran algunes pluges i nevades més destacables al Pirineu. En un primer moment afectaran sobretot el vessant sud de la serralada, però dilluns i dimarts sobretot se centraran al vessant nord. La cota de neu es mourà al voltant dels 2.000 metres. Entre diumenge al vespre i dilluns també es podrien escapar gotes a Ponent i en altres comarques de l'extrem nord de Catalunya, però en general no plourà. A prop de la costa la setmana que ve començarà amb més sol, i a mesura que passin els dies l'anticicló anirà tornant. Els primers dies del 2022 tornaran a ser d'estancament, sol i boires en comarques interiors.

A mesura que avanci la setmana que ve la temperatura encara pujarà més. Dilluns ja serà un dia molt càlid per a l'època a la costa, però de cara a dimecres i dijous el termòmetre es pot arribar a disparar per sobre dels 20 graus a la costa i al prelitoral. De nit i matinada el poc vent i l'estancament faran que l'ambient sigui una mica més normal per ser hivern, però les temperatures seran clarament més altes que les de molts dies del mes de desembre.

El vent serà un factor a tenir en compte entre dilluns i dimarts. En comarques centrals i del sud bufarà sec amb ratxes que superaran els 70 o 80 km/h en alguns casos. Arribarem a Cap d'Any en aquest context de temperatures molt altes, sobretot al migdia. A mesura que ens acostem a Reis la sensació tèrmica anirà baixant. Fins a Reis és molt poc probable que el fred pugui ser destacable, però a partir d'aquest moment ja estan oberts tots els escenaris.