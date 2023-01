Andorra la Vella tanca el pàrquing de l'Estació central dilluns

Andorra la VellaL'aparcament de l'Estació central d'Andorra la Vella, a tocar de l'estació nacional d'autobusos, deixarà d'estar operatiu dilluns, 16 de gener. El comú de la capital deixa de llogar aquest espai als propietaris del terreny, que han decidit iniciar-ne l'edificació. Actualment, aquest pàrquing ofereix 65 places (fins fa poques setmanes la capacitat total de l'aparcament de l'Estació central era d'una vuitantena, si bé en els darrers dies la xifra s'ha vist reduïda per l'inici de les obres).

El comú, avançant-se a aquesta circumstància, té llogat el terreny on fins a final de novembre hi havia l'antiga plaça de braus que va donar servei al COEX durant molts anys i que, posteriorment, ha estat el centre neuràlgic durant diversos mesos dels tests i les vacunes de la Covid. Des del passat desembre, de fet, l'aparcament de Prada Casadet ofereix 155 places per a vehicles i 12 per a autobusos, una vuitantena més respecte a les 75 que hi havia per a vehicles abans de l'enderroc de la plaça de braus, amb la qual cosa, es compensa el nombre de places que es perden pel tancament del pàrquing de l'Estació central.

L'alternativa, doncs, per als usuaris del pàrquing de l'Estació Central, es troba a un centenar de metres: a l'aparcament de Prada Casadet. Ben a prop, també, es troben l'aparcament Centre històric, i els pàrquings verticals Centre ciutat (comunal) i Vinyes (privat).