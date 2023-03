El comú trasllada als veïns d'Arinsal que no hi ha marge per aturar el projecte

La MassanaEl comú de la Massana ha traslladat al grup de veïns preocupats per la gran obra d'habitatge que està en marxa a Arinsal i que podria sumar fins a 1.000 habitants més que no poden fer res per aturar-lo. Asseguren que el projecte es va presentar abans de la moratòria del Govern i que compleix la llei, tal com informa RTVA.

La cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha afegit que tot el que es pugui millorar del projecte es farà. La cònsol major, Olga Molné, per la seva part, explica que els permisos d'obra sí que hauran de seguir les directrius dels estudis de càrrega, i que és possible que s'acabi construint menys del previst. Tot i això, no hi ha cap garantia. Molné també explica que per cadascun dels habitatges s'haurà d'entrar una sol·licitud i que estarà sotmesa de complir amb els recursos naturals.