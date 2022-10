Escaldes finançarà l'edificació dels pisos a l'avinguda del Pessebre

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes es farà càrrec del cost de la construcció dels pisos a preu assequible de l'avinguda del Pessebre. Així ho ha afirmat aquest dijous al vespre la mandatària de la corporació, Rosa Gili, qui ha exposat que han decidit deixar de banda la possibilitat d'edificar-los a través d'una concessió. "Sabem que ho podem pagar i hi ha molts números perquè ho finançarem, però s'ha d'acabar de tancar tot", ha declarat. Cal recordar que el pressupost previst és de 7,2 milions i l'edifici té un termini d'execució de catorze mesos.

En aquest sentit, ha reconegut que la moratòria a la construcció i altres obligacions com reduir el consum energètic estan endarrerint l'inici de les obres, les quals no seran una realitat, com a mínim, fins al 2024, ja que el termini d'execució és de 14 mesos. "Volíem que tot això es fes de pressa i ho continuem volent, però hi ha moltes altres coses", ha dit.

El fet que sigui el comú qui assumeixi el cost no canviarà els detalls del projecte, ja que, com ha explicat Gili, es continuarà contemplant l'espai comunitari amb zones comunes, entrades a peu de via i accessos als carrers superiors.