La festa major de Sant Julià de Lòria es clou amb 20.000 participants

Sant JuliàLa festa major de Sant Julià de Lòria ha acabat amb més de 20.000 assistents a les diferents activitats organitzades entre el 29 de juliol i el 2 d'agost, i amb una gran acceptació de la programació i els horaris, tal com destaquen des de la corporació comunal.

Si bé ha estat la primera festa que s'organitzava amb plena la normalitat pel que fa a l'aplicació de mesures sanitàries i es tornava a la situació prepandèmia, des de l'organització es va decidir escurçar els horaris de tancament dels esdeveniments. Això ha permès, manifesten, d'una banda, "respectar el descans dels habitants més propers a la plaça de la Germandat", i d'una altra, que els operaris de manteniment poguessin iniciar abans les tasques de neteja.

Durant els cinc dies, hi ha hagut una seixantena d'activitats de caràcter tradicional, cultural, musical, esportiu, social i lúdic de les quals la majoria han estat diürnes i impulsades per grups, artistes o entitats del país.

Els esdeveniments que més persones han concentrat han estat els concerts programats, però també hi ha hagut una important presència de públic als actes de caràcter tradicional com ara la cercavila de gegants, la passa o el ball de La Marratxa. A més, la festa major 2022 ha estat el primer esdeveniment d'Andorra que acull un espectacle lluminós i musical impulsat per drons que ha substituït els tradicionals focs artificials. Fins a 120 aparells s'han enlairat la nit de dimarts des del pati de l'escola andorrana fent figures geomètriques lluminoses de temàtica relacionada amb la festa major a uns 150 metres per sobre del terra. Tot i que es podia veure des de molts indrets, la plaça Laurèdia ha concentrat un elevat nombre de persones que també han pogut escoltar la música que acompanyava l'espectacle a través de tres altaveus, un a la plaça del Solà, un altre a la de la Germandat i un tercer al barri de Rocacorba.