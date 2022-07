Més minideixalleries a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa parròquia d'Andorra la Vella comptarà molt properament amb tres noves minideixalleries. D'aquesta manera, se n'instal·larà una a la zona de Terra Vella, una altra al Cedre i una tercera al pàrquing de la Vinyeta. Aquestes tres instal·lacions se sumen a les quatre que ja hi ha instal·lades arreu de la parròquia, concretament als aparcaments del parc Central, Valira, Meritxell i de l'estació nacional.

Cal destacar que a la zona de Terra Vella el comú té la intenció d'impulsar, cap a finals de setembre, el sistema de recollida de deixalles porta a porta que ja ha impulsat al Cedre. D'aquesta manera, tal com ja va posar en relleu el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, durant la posada en marxa de la quarta minideixalleria de l'estació central, la instal·lació de Terra Vella pretén donar servei als veïns per poder reciclar fora dels horaris que s’estableixin per a la recollida porta a porta. Pel que fa a la del Cedre, substituirà la que es va instal·lar de manera provisional quan va arrencar aquesta recollida edifici per edifici. A l'últim, la que hi ha prevista al pàrquing de la Vinyeta servirà per donar servei al sector de la plaça del Poble i el centre històric, informen des del comú.

Tal com recollia el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres, el cost d'aquestes tres instal·lacions és de 48.931 euros i l'empresa adjudicatària disposarà d'un termini d'entre vuit i nou setmanes per fer la instal·lació. En el mateix edicte s'indica que el concurs per a l'adjudicació de tres punts verds ha quedat desert.

En aquestes minideixalleries els ciutadans, a banda de poder reciclar envasos, vidre i paper i cartró, hi poden dipositar bateries, petits electrodomèstics, tòners, pintures, olis vegetals, petits mobles, pneumàtics, piles, bombetes i fluorescents, CD i radiografies.