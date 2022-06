Els pisos socials d'Escaldes costaran set milions d'euros

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha adjudicat el projecte arquitectònic guanyador del concurs d'idees per a la construcció d'un edifici de pisos a preu assequible a l'avinguda del Pessebre, número 60, a l'estudi d'arquitectura Pere Cervós i Causa Estudi per un import de 7,2 milions d'euros i un termini d'execució de catorze mesos. Ho ha notificat aquest dijous durant la sessió de consell de comú la cònsol major, Rosa Gili, qui ha desgranat les línies mestres del projecte recordant que, tal com es va anunciar a principis d'any, l'habitatge comptarà amb un total de 39 immobles, dels quals sis tindran una habitació, 23 dues, sis de tres dormitoris i quatre pisos per compartir destinats a la gent gran "que no volen viure sols i no els fa res compartir els espais comuns amb altres persones", a més d'un total de disset places d'aparcament. A banda, l'edifici també comptarà amb una plaça pública a peu de carrer i tindrà un atri central que connectarà tot l'habitatge i donarà accés al carrer Hortalets de Ribot. També s'ha aprovat un suplement de crèdit per a la redacció del projecte de prop de 70.000 euros, ja que la despesa que s'ha hagut d'afrontar fins al moment ha estat superior a l'esperada.

Per la seva banda, tot i que han votat a favor de la iniciativa, des de la minoria de Demòcrates, el conseller Miquel Aleix, ha engrescat a la majoria a contactar amb Govern per impulsar una col·laboració publicoprivada per a la construcció dels pisos i que acabin sent gestionats per l'Institut de l'Habitatge amb la voluntat d'agilitzar els procediments i evitar que s'eixampli, sobre manera, el procés de negociació amb un privat, en el cas que algú presentés una oferta. "Demano que es torni a parlar amb el Govern per defensar l'interès i el diner públic perquè la ciutadania pugui disposar d'aquests immobles com més aviat millor", ha dit.

En la mateixa línia, la consellera taronja Núria Barquín ha destacat que la possibilitat que des de l'executiu es participi en el projecte "dona més llibertat econòmica". Al seu torn, el demòcrata Jordi Vilanova també ha fet el punt sobre la probabilitat que les negociacions per una concessió amb un privat es puguin endarrerir perquè "buscarà una rendibilitat", un punt negatiu que des de l'administració pública "no hi seria". "Si es volen fer pisos socials o a preu assequible, la col·laboració entre administracions permet millorar el plantejament de la construcció i evitar el lucrament", ha finalitzat Aleix.

En resposta, Gili i el cònsol menor, Joaquim Dolsa, han defensat l'aposta de la majoria per tirar endavant el projecte, sobretot tenint en compte que en aquests moments, quan el projecte ja es troba tancat, "no tindria sentit parar-lo per entrar en converses amb un altre interlocutor, seria "perdre el temps". "Hi ha altres comuns i altres terrenys, nosaltres estem fent el que demana i necessita la ciutadania. Aportem una petita solució, però encara manca treball per poder arribar a resoldre la problemàtica que viu el país", han dit.

D'aquesta manera, els mandataris han assenyalat que el passat mes de març van oferir al Govern el terreny de l'antic escorxador, situat a l'avinguda del Pessebre, per a la construcció d'edificis socials i "des de l'executiu encara no ens han respost", motiu pel qual, consideren que "les dues coses són diferents. Nosaltres tirem endavant el nostre projecte i, a banda, cedim un terreny al Govern". En referència al finançament de l'obra, Gili ha acceptat que, evidentment, si un privat s'interessa per una edificació d'aquestes característiques "o és un mecenes o busca un rèdit econòmic", per això ara els tècnics del comú i els estudis d'arquitectura guanyadors analitzaran, a fons, si és viable treure l'edificació en concessió o si la corporació, tenint en compte el bon estat de les finances, podria assumir la inversió. "L'estat de les finances ens poden portar que si ens acabem decidint per la concessió, aquesta sigui amb uns criteris molt marcats i tancats, per això ara ens toca reflexionar com ho tirem endavant", ha manifestat

Una altra de les qüestions que s'han debatut entre els membres de la corporació ha estat el plantejament de poder finalitzar la construcció en un termini de catorze mesos, un període que des de l'oposició no consideren raonable per l'evolució de totes les edificacions i la situació actual per la manca de materials. Tanmateix, la cònsol ha defensat la proposta del col·lectiu d'arquitectes guanyadora, que asseguren que el fet que part de la construcció a través de mòduls prefabricats agilitza els tempos envers una edificació convencional. Finalment, en relació amb els pròxims passos, ha exposat que esperen poder treure el concurs entre el juliol i l'agost i, "posant un escenari realista", les podrien començar entre l'octubre i el novembre.

Durant la sessió de consell de comú d'aquest dijous també s'ha adjudicat el lloguer la instal·lació i el manteniment de l'enllumenat de Nadal pels períodes compresos entre el 2022 i el 2025 per un import 258.000 euros. Des de la minoria han fet el punt sobre la necessitat de reduir, en la mesura del possible, el consum de llum pública per donar exemple com a corporació a la ciutadania, un guant que s'ha recollit des de la majoria tot indicant que les llums, almenys a l'avinguda comercial de la parròquia, només estaran actives en les hores d'alta afluència.

Dimissió del secretari general, Cerni Escalé

El secretari general del comú d'Escaldes deixarà el càrrec al setembre. Ho ha anunciat aquest dijous durant la sessió de consell de comú al·legant que considera que "s'ha de repensar el nostre país", una tasca en la qual "no puc col·laborar a través del càrrec actual i he de passar a primera línia". D'aquesta manera, ha avançat la creació d'un nou moviment polític al país de cara a les pròximes eleccions, el qual té la voluntat de "canviar les coses, la manera de fer i recuperar costums perduts". En relació amb el relleu a la corporació, ja es té un nom damunt de la taula, tot i que la cònsol no l'ha volgut avançar, i es durà a terme un relleu natural.