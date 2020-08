El CatSalut reforça la hipòtesi de Benazet

El director del CatSalut, Adrià Comella, ha comparegut aquest dijous a la tarda per informar, entre d’altres, d’una dada significativa: al març un 6% dels contagiats tenien entre 10 i 29 anys, ara són el 26%. Per tant, adverteix que aquest grup d'edat de menys risc pot perjudicar contactes de major risc. Una hipòtesi que reforça el missatge que ha repetit en les seves dues darreres compareixences el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, sobre la “pèrdua de la por” d’aquest col·lectiu de joves de contagiar-se, i del risc que representen a l’hora de transmetre el virus a familiars de major edat amb qui puguin estar en contacte.



En aquesta mateixa línia argumental, el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha explicat que per grups d'edat hi ha molta diferència entre els majors de 64 anys, que van començar amb molts casos i s'han anat estabilitzant, i els joves de 15 a 44 anys, que és on s'han de centrar els esforços a l'hora de fer les PCR perquè la corba ha anat creixent. Argimon ha recordat que l'edat mitjana dels contagiats actuals és de 37 anys.



Argimon ha explicat que aquest mateix dijous s'han fet 320 proves PCR a Sabadell durant la primera jornada de tests massius al municipi. El 'target' en aquesta població eren persones entre 15 i 40 anys.



Argimon ha afegit que el risc de rebrot va baixant, i la taxa d'incidència i les infeccions respiratòries agudes estan estables. Sobre les proves PCR, ha destacat l'increment de PCR a partir de Sant Joan, i que han arribat a ser molt nombroses a l'agost. "El 75% de les que es fan a Barcelona són a contactes de contagis", ha detallat.



Finalment, el director del CatSalut, Adrià Comella, ha volgut fer una crida a la serenor després d'haver detectat reticències entre els usuaris a anar a urgències o a fer-se les cirurgies programades. "Estan perfectament preparats per rebre els usuaris, que hi poden anar amb tota la seguretat", ha dit Comella en roda de premsa, preocupat perquè "l'autocontenció dels ciutadans acabi derivant en un problema de salut més greu en el futur".



Comella ha explicat que l'activitat a l'atenció primària s'està contenint i que els CAPs tenen capacitat per atendre pacients, tot i que l'atenció primària ha incrementat lleugerament la seva activitat respecte a l'any passat. "A les urgències catalanes, de cada 100 persones, 4 hi arriben amb sospites de patir el covid-19", ha detallat.