Espot a Benazet: “Pobre d’ell que se li passi pel cap dimitir”

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han exhibit aquest dimecres amistat i comunió durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Preguntats per una informació difosa per un mitjà del país -l’Altaveu-, que anunciava una crisi a l’executiu i la intenció de dimitir del ministre encarregat de gestionar la crisi sanitària, Espot ha estat taxatiu i ha anat més enllà de negar aquesta informació “que pot alegrar el dia a alguns però que és absolutament falsa i que no té cap mena de fonament”.



“Ni Benazet ni cap altre ministre no han presentat la dimissió ni han posat el càrrec a disposició”, ha dit el cap de Govern, per afegir que estan “absolutament compromesos amb els ciutadans i ciutadanes d’aquest país” i que al Govern “hi ha un clima d’absoluta cohesió i fins i tot d’amistat i estima personal entre nosaltres, perquè les circumstàncies adverses uneixen més que no pas separen”. “Pobre d’ell que dimiteixi o que se li passi pel cap dimitir”, ha conclòs l’explicació Espot.



El mateix al·ludit per la informació, Martínez Benazet, també ha estat taxatiu: “Jo no dimiteixo mai. Mai se m’ha passat pel cap dimitir”. El ministre ha insistit que està “absolutament compromès” amb la tasca que se li ha encomanat i que se sent “molt recolzat” pel cap de Govern.