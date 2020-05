El PS lamenta que el Govern rebutgi la seva col·laboració

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha manifestat que el Govern " rebutja i ignora permanentment la nostra oferta de mà estesa". Segons indica el PS, aquest fet, afegit a la manca de treball conjunt i de consens amb la resta de grups parlamentaris, fa que Andorra sigui el parlament que menys s'ha reunit dels països del nostre entorn. En aquest sentit, López ha remarcat que s'ha volgut anul·lar la representació de la sobirania nacional i "no només no s'ha buscat la cooperació amb els partits de l'oposició sinó que s'ha intentat callar-nos i fins i tot buscar la confrontació". A més, ha afegit que fa més de setze dies que no té cap conversa amb el cap de Govern.

D'altra banda, des del partit han assegurat que seguiran treballant en nous temes com ara la suspensió de les POB i POBRO, la publicitat de les línies de crèdit avalades, els autònoms i el servei de guarda. Pel que fa a la represa de les compareixences, López ha destacat que estava convocada per aquest 5 de maig una comissió de Salut, demanant la compareixença del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ajornada sense data. Per aquest motiu, des de la formació insisteixen que els ministres tenen l' obligació de comparèixer.

Pel que fa als tests, ha remarcat que cap decisió a títol individual pot ser presa en funció dels resultats dels tests, ja que no hi ha cap text legal que permeti prendre aquestes decisions. "Hem de ser pràctics, realistes i dir les coses com són", ha expressat el president del grup, qui ha afegit que si es vol tenir una foto aproximada del grau d'afectació o d'immunitat davant del virus, "ens podem demanar si aquest és el millor mitjà".