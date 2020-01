Terceravia planteja negociar els pactes d'Estat conjuntament i afegir el model econòmic

Els consellers generals de Terceravia s'han reunit aquest dimarts amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, amb la voluntat d'avançar cap a un pacte d'Estat en l'àmbit sanitari. Tot just després de la trobada, el president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, ha indicat que el document que han rebut per part de l'executiu "busca una línia clara i establerta amb la sanitat", però també ha manifestat que no han tingut temps d'estudiar el text en profunditat. Pel que sí que s'ha aprofitat la reunió és perquè Pintat hagi proposat que els tres pactes d'Estat que actualment hi ha sobre la taula (Europa, pensions i sanitat) es puguin plantejar "de cop", ja que els tres "tindran impacte en altres àmbits" de la societat. Així doncs, el conseller general també ha demanat afegir un quart pacte en les negociacions relatiu al "model econòmic".

Durant aquesta primera reunió no s'ha fixat una data límit perquè Terceravia adreci la seva resposta al Govern, però es tracta d'un tràmit que no s'hauria d'allargar massa en el temps. Pintat defensa un treball conjunt dels tres pactes amb la finalitat que el país "tingui una projecció i una estabilitat", i ha reconegut que al text final hi haurà aspectes amb els quals "no tothom quedarà content".

El que té clar Pintat és que s'haurà de veure si les línies ja iniciades per l'executiu, pel que fa a la sanitat, "les compartim o no" i, a partir d'aquí, s'haurà de buscar "un mecanisme que digui quin rol tindrem cadascuna de les formacions polítiques quan estiguem en aquest pacte", si és que finalment s'arriba a fer. "La nostra predisposició és veure-ho amb bons ulls", ha finalitzat.