L'accionariat del túnel d'Envalira canvia de mans

El Govern ha aprovat aquest dimecres el canvi integral d'accionariat de la societat concessionària del túnel d'Envalira. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha destacat que aquest canvi no implica modificacions pel que fa als professionals de la concessionària, ja que es mantindran els llocs de treball actuals així com les tarifes vigents i les diferents clàusules contractuals que estan desenvolupades en el document de concessió. L' accionariat, que fins ara estava en mans de Globalvia, Andbank i BBVA, passarà a ser totalment de la societat andorrana NdG Envalira Invest SLU.

Es tracta, per tant, "d'un canvi en l'accionariat que no hauria de representar un efecte per a la qualitat del servei que s'està desenvolupant ni pels mateixos treballadors que participen d'aquesta concessió", ha sentenciat Jover. En aquest sentit, el paper de l'executiu és donar el seu vistiplau a l'operació.

El ministre portaveu ha reconegut, a més, que es tracta "d'una inversió estrangera" que presentava totes les garanties "perquè es pogués tirar endavant aquest negoci entre privats" sense interferir en el normal funcionament del servei.

Tancada la primera ronda de reunions sobre la UE

D'altra banda, Jover també ha informat del tancament de la primera ronda de reunions que el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha mantingut amb empresaris, sindicats i membres del sector privat per tal d'analitzar els annexos proposats per la UE pel que fa a l' acord d'associació. Les sis trobades dutes a terme entre els mesos de setembre i gener han permès recollir aportacions i inquietuds per tal d'identificar aquells elements que requereixen un treball més específic per part d'Andorra.

Al llarg d'aquests mesos, Riba s'ha reunit amb representants de la Cambra de Comerç, l'Empresa Familiar Andorrana, la Confederació Empresarial Andorrana, el consell de Col·legis Professionals Liberals d'Andorra, l'associació de Contractistes d'Obra i els sindicats. Per la seva banda, el secretari d'Estat ha valorat de manera positiva les aportacions obtingudes a les reunions, que han de permetre obtenir una posició negociadora més sòlida i concreta. Així doncs, durant els pròxims mesos, la voluntat és continuar amb aquesta anàlisi de manera més detallada.

Riba mantindrà quatre reunions sectorials més amb representants dels advocats, economistes, professions sanitàries i professions tècniques. A més, durant aquest temps també es preveuen trobades amb parlamentaris del Consell General i responsables del ministeri d'Ordenament Territorial i de Medi Ambient. La reunió més imminent tindrà lloc el pròxim 27 de gener, altra vegada, amb el consell de Col·legis Professionals Liberals d'Andorra.

Reducció de plàstics en ecosistemes de muntanya

Per últim, el consell de ministres també ha aprovat la col·laboració del ministeri de Medi Ambient en el projecte de Poctefa 'Plastic0pyr', que engloba les estratègies per a la reducció de la contaminació que originen plàstics i la millora de la qualitat ecològica i els serveis mediambientals dels rius de muntanya. L'objectiu del projecte és prevenir de manera sostenible l'acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport fins al mar.

La missió té abast als Pirineus de Catalunya, Andorra i França i es busca desenvolupar eines que permetin avaluar i divulgar l'impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials; la reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió; la participació de la ciutadania dins la investigació de la contaminació pels plàstics, i la creació de models d'aprofitament i substitució autosostenibles.

El projecte s'emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015.