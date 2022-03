Calvó destaca que la ciutadania podrà participar en els estudis previs de grans projectes que causin impacte ambiental al país

Andorra la VellaRepresentants del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, amb la ministra Sílvia Calvó al capdavant, han presentat aquest dijous en comissió parlamentària el projecte de llei d'Avaluació Ambiental de Projectes i de Plans i Programes, segons el qual, ha dit la dirigent, regula per primer cop en rang de llei les avaluacions d'impactes ambientals tant de projectes com de plans i programes. Durant la comissió s'ha posat l'exemple hipotètic d'una intervenció al Pic de Carroi, que amb la nova normativa, “en ser un projecte que té una afectació sobre el medi ambient, estaria sotmès a una avaluació d'impacte ambiental i a un procés d'informació i de consulta pública.

L'avaluació d'impacte ambiental permet, segons ha exposat Calvó, que “la reflexió i les consideracions ambientals es facin des del principi, en el moment de la concepció del projecte, i que per tant, s'integrin les mesures correctores des que es redacta”. L'articulat també preveu l'aturada d'un projecte en el cas que s'iniciessin les obres sense tenir en compte les consideracions prèvies que s'han redactat. “Fem una redacció de projecte, dissenyem les mesures correctores per minimitzar l'impacte ambiental, hi ha un procediment d'informació a la població, perquè és molt important en l'àmbit ambiental que la ciutadania pugui opinar i després es comença l'obra. Si aquesta ocasiona danys al medi i no compleix les mesures prevista, des del Ministeri es podrà aturar i sancionar”, ha explicat. En el cas d'un dany ambiental important, el promotor de l'obra repararà aquest dany.

La futura llei també preveu que, per projectes de gran magnitud, les associacions vinculades a la preservació de la natura i el medi ambient, participin i facin aportacions durant el procés d'exposició pública i de consulta. “Institucions i promotors que fan obres grans han de ser proactius i explicar els seus projectes a la ciutadania i les associacions”, ha dit Calvó.

Un dels projectes que, per l'impacte ambiental que pot causar, està estudiant el departament és el de l'heliport nacional. Malgrat que la llei encara està en tràmit parlamentari, la ministra ha dir que hi ha “una voluntat política d'integrar les consideracions mediambientals. Es farà tot el treball perquè és un projecte que afecta el medi i els tècnics el treballaran com fan amb qualsevol altre projecte, amb el màxim rigor tècnic i científic”, ha conclòs la dirigent.

Recordem que el Consell General tramita el projecte legislatiu després que n'aprovés el projecte el Consell de Ministres el 22 de febrer passat. La futura llei pretén “reforçar la vigilància i control durant l’execució de les obres per part de la direcció facultativa de l’obra mitjançant la figura del responsable de la vigilància ambiental i per part del cap d’obra que ha de conèixer el contingut dels documents ambientals”.

El futur text legal també preveu la possibilitat d’adoptar mesures cautelars per evitar la continuïtat d’infraccions o l’agreujament dels danys causats, inclou l’aturada cautelar de les obres d’un projecte quan aquest no segueixi els preceptes de la Llei i preveu la reparació de danys i l’obligació de restauració del medi a l’estat original.