Concòrdia descarta pactes i busca territorials més enllà de la capital, Escaldes i Sant Julià

Andorra la VellaConcòrdia continua treballant en la preparació de les eleccions generals un cop ja s'ha determinat que tindrà una llista nacional liderada per Cerni Escalé. El partit assegura que ha parlat amb altres formacions, però que la intenció és fer llistes territorials en solitari "fugint del tacticisme polític que ens ha portat on som fins ara". Segons Cerni Cairat, l'objectiu de la formació "no és buscar la cadira, sinó aconseguir posar temes al centre del debat polític".

Els dos Cernis, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Andorra, han destacat que s'està treballant per fer llistes territorials fins i tot més enllà d'Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià. El partit havia anunciat que en principi es volia fer candidatura en aquestes tres parròquies, però el ressò del projecte està portant a que en altres territoris es parli amb possibles candidats per fer una llista territorial.

Han criticat que quan es veuen les llistes que es presentaran troben "les mateixes cares de sempre" i creuen que ha arribat el moment d'una necessària renovació dels protagonistes de la política andorrana. La voluntat de no entrar en pactes està vinculada a l'esperit fundacional de la formació que descarta el curtterminisme, conscient que per aportar solucions als problemes cal treballar a mitjà i llarg termini.