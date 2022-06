Elisa Muxella: "Tenim l'obligació de demanar explicacions per la intromissió d'Espanya a un país independent"

Andorra la Vella"Tenim l'obligació de demanar explicacions per la intromissió d'Espanya a un país independent". Amb aquestes paraules, la presidenta de l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA), Elisa Muxella, ha valorat l'activació, per part de la Batllia, de la investigació contra l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i els seus ministres d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i d'Hisenda, Cristóbal Montoro, tot destacant que el 2020 van presentar la querella, a la qual es van acabar sumant l'expresident de BPA Higini Cierco i també la família Pujol com a perjudicats, perquè "una persona va venir a Andorra a fer xantatge", la qual consideren que és "una intromissió i vulneració de la sobirania del país".

"És un dels casos més difícils que ha tingut el nostre país", ha afirmat, exposant que fins al moment "mai s'havia tocat la sobirania", ni a la Segona Guerra Mundial ni durant la dictadura franquista al país veí del sud. Muxella s'ha mostrat sorpresa perquè, en una "època aparentment democràtica", un policia es va atrevir a venir a coaccionar Joan Pau Miquel "amenaçant-lo dient que si no ho feia, els hi tancaven Banca Privada d'Andorra (BPA)", un fet que es va acabar executant després de la nota del FinCEN el 2015. "Si això no és vulnerar la sobirania d'un país i denigrar la dignitat d'un poble que m'ho expliquin", ha asseverat, afegint que les vies que es van utilitzar "no són les legals. No es pot entrar a un país quan vulguis i fer el que vols, nosaltres tenim lleis i s'han de complir". I ha posat de manifest que també hi ha el conveni de bon veïnatge, el qual considera que s'ha vulnerat de forma flagrant.

Per aquest motiu, i tenint en compte el sofriment de totes les persones que han patit les repercussions provocades per l'actuació de l'estat espanyol al Principat, considera necessari demanar explicacions i una indemnització pels danys i perjudicis. "No perquè siguem un país petit hem d'abaixar el cap", ha dit. La presidenta de l'IDHA també s'ha referit a les conseqüències sofertes per, no solament els directius i treballadors de BPA, com ex-CEO de l'entitat Joan Pau Miquel, qui va haver de passar dos anys en presó preventiva, sinó pels ciutadans que van tenir els estalvis bloquejats durant dos anys i el patiment de les famílies, les quals "van viure situacions complicades a causa d'un problema en un altre país".

En aquest sentit, ha apuntat que "la dignitat és un respecte que no es pot perdre", tot assenyalant que, tot i que sol·licitin una indemnització, "no hi ha diners per pagar el sofriment de les persones que ho han patit perquè el mal ja està fet", afegint que "volem que ens donin 400 milions d'euros i després ja veurem. La dignitat de les persones i del país no té preu".

En referència a la causa judicial, Muxella ha recordat que en un primer moment es va presentar contra les persones que va venir a Andorra a fer xantatge a BPA per aconseguir els comptes de la família Pujol al país, com Celestino Barroso, qui, tal com ha destacat, disposa de protecció diplomàtica per part del Partit Popular (PP) espanyol i del Partit Socialista Obrers espanyol (PSOE), però en vista que "aquests policies no havien decidit pel seu compte venir fins al Principat", es va decidir ampliar la querella contra els responsables polítics". Així doncs, des de l'IDHA resten a l'espera que s'esgoti el termini de quinze dies perquè els encausats puguin disposar d'un advocat al país i, en funció del que passi, "anirem actuant". A més, ha apuntat que encara que Rajoy, Montoro i Fernández Díaz vinguin a declarar dient "que són molt bons, la nostra voluntat és anar més enllà".