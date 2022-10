Espot anunciarà aquesta setmana que es torna a ser candidat a cap de Govern per DA

Andorra la VellaXavier Espot farà públic aquesta setmana que serà novament el cap de llista dels demòcrates a les eleccions generals que tindran lloc en el primer trimestre de l'any vinent. L'anunci havia de tenir lloc avui, com a mínim a nivell intern, perquè estava prevista la celebració d'una executiva ampliada de DA on se li havia de demanar formalment que fos el candidat i Espot acceptava.

La celebració de l'executiva ampliada s'ha ajornat per afers de Govern que complicaven la celebració durant la jornada d'avui. Per aquest motiu, la trobada s'ha desplaçat a un altre dia d'aquesta setmana, encara per confirmar, perquè es faci tot el procés.

Fonts properes al partit han indicat que la voluntat és que la confirmació de la candidatura es faci de forma ràpida, especialment tenint en compte que Espot ja fa setmanes que manté trobades amb possibles candidats a les llistes nacionals i territorials dels demòcrates. El líder de DA s'ha implicat de forma molt important en la selecció dels potencials candidats a les llistes i, per tant, la seva nominació pública és un pas decisiu en tot aquest procés.

Més enllà del retard en l'anunci, els demòcrates ja tenen clar que Espot acceptarà l'oferta del partit. És el candidat indiscutible i més enllà dels dubtes que el mateix Cap de Govern va mostrar en el passat per a optar a la reelecció ara ja és simplement una qüestió de tràmit.