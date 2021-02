Espot, a TV3: “La pressió fiscal d'Andorra és més alta que la d'Irlanda, Dinamarca, Croàcia, Luxemburg o Romania”

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha estat entrevistat aquest dimecres a TV3 i ha aclarit algunes de les polèmiques que s'han difós aquests dies des d'alguns partits polítics espanyols i alguns mitjans de comunicació. Sobre l'arribada de 'youtubers', Espot ha dit que “Andorra no ha fet una política específica per atreure 'youtubers'”, però ha afegit que es fan polítiques per “intentar atreure residents d'alt poder adquisitiu i inversions estrangeres”.

“La gent que decideix venir a viure a Andorra no només ho fan per aquesta competitivitat fiscal, ho fan per l'entorn natural, pels tres sistemes educatius gratuïts, per la seguretat...”, i en aquesta explicació, el cap de Govern ha mencionat l'informe 'Paying Taxes' del Banc Mundial i l'auditora Pricewaterhouse Coopers, que situa la pressió fiscal global d'Andorra en un 26,5%, un percentatge superior al de països de l'entorn europeu com Irlanda, Dinamarca, Croàcia, Luxemburg o Romania. “Fins i tot països com Portugal té règims preferencials per atreure residents o algunes zones d'Espanya, com les illes Canàries”, ha afegit Espot, per recordar que “Andorra ha passat de ser un país no cooperant a ser un país plenament homologable. No tenim indústria pesant ni agricultura extensiva, hem de fer servir altres mecanismes per fer-nos competitius”.

El cap de Govern també s'ha referit a la polèmica sobre l'arribada de vacunes a Andorra procedents d'Espanya i França. “Ha pogut semblar, per alguns mitjans de comunicació espanyols, que Espanya regalava o revenia vacunes a Andorra”. El dirigent ha explicat “que els països de l'espai econòmic europeu: Andorra, Mònaco, Liechtenstein o el Vaticà, com que no podíem negociar amb els laboratoris farmacèutics, sí que hem negociat, a preu de cost i sense ànim de lucre, amb els països de l'entorn l'arribada de vacunes. És un procediment estàndard, Espanya no es lucra i no li perjudica perquè no perd una quantitat de les seves remeses”.