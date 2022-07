Gili creu que les converses amb Andorra la Vella sobre el Madriu arribaran "a bon port"

EscaldesLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, creu que amb Andorra la Vella hi haurà una entesa sobre la vall del Madriu i es podrà evitar arribar als tribunals. D'aquesta manera, Gili ha destacat que estan en "converses" amb la seva homòloga de la capital i que "no hi haurà cap problema, arribarem a bon port". D'aquesta manera, ha assenyalat que de cara al setembre s'han d'intensificar els treballs per "aclarir-ho" i establir d'aquesta manera no només els límits a la vall del Madriu-Perafita-Claror sinó també en la zona no urbana.

"La idea és donar per bo el que s'ha donat per bo de facto" aquests anys, ha remarcat Gili que ha valorat que "els dubtes interpretatius" que s'han donat poden ser ara una oportunitat per "aprofitar l'avinentesa i aclarir-ho".

"Des d'Escaldes-Engordany en cap moment vam tenir la voluntat de fer res que no toqués", ha subratllat la cònsol major, que ha afegit que l'ordinació que van tirar endavant per limitar l'accés rodat es va fer "pensant en el territori d'administració única" i que si hi ha hagut un malentès "s'aclareix".

La cònsol major escaldenca ha destacat que veu de bon ull la proposta d'Andorra la Vella de fixar els límits entre parròquies, ja que tot i que fins ara no hi havia hagut "cap tipus de problema", amb l'ordinació "potser es va embolicar la troca" tot i que en les comissions de gestió la qüestió no s'havia plantejat. Per això, defensa que ara és un bon moment per resoldre el punt, perquè "la titularitat no es va acabar de dividir ben bé" i "si s'aclareix, perfecte".