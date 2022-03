Liberals vol el multifuncional a la Margineda.

La MassanaEl comitè parroquial de Liberals a Andorra la Vella considera imprescindible que el recinte multifuncional es construeixi a la Margineda. Els participants a la darrera reunió han acordat la idoneïtat d'instal·lar aquesta infraestructura a la recta de la Margineda, en el terreny de cessió de què disposa el comú d'Andorra la Vella, ja que és de titularitat pública al 100% i fa el recinte multifuncional viable jurídicament. Des dels Liberals de la capital subratllen que situar l'edifici a la parròquia complirà amb un dels punts del programa electoral de la candidatura territorial amb el qual es van presentar a les eleccions generals del 2019. A més, remarquen que aquesta és una infraestructura estratègica per impulsar i complementar l'oferta turística de tot el país.

També defensen que situant el multifuncional a la Margineda es contribuirà a endreçar el creixement urbanístic d'una de les poques zones de la parròquia que queden per desenvolupar i, a més, des del comitè es té el convenciment que "reforçarà la capitalitat d'Andorra la Vella, situant-la com a epicentre dels grans esdeveniments que se celebrin al país".

Un altre dels arguments a favor per situar a la Margineda el recinte multifuncional és la facilitat per accedir, de disposar d'aparcament i la connectivitat amb les línies de bus tant nacional com parroquial. Un element que des del comitè liberal es considera "clau, ja que el recinte acollirà esdeveniments multitudinaris". També han remarcat que "ubicar el multifuncional a la Margineda permetrà no saturar el trànsit al centre de la parròquia" quan se celebrin actes amb una gran assistència de públic. Precisament, i sobre aquest aspecte, des del comitè liberal de la capital s'ha incidit en el fet que "la zona estarà coberta pel projecte de transport segregat que recentment ha presentat el Govern".