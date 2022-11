Limitar la inversió estrangera amb quotes d'adquisició, la proposta de Concòrdia en habitatge

Escaldes-EngordanyLimitar per quotes la inversió estrangera en habitatge, crear un cadastre públic d'immobles o frenar l'especulació amb mesures fiscals. Aquestes són algunes de les propostes que Concòrdia ha presentat aquest dimecres en el marc de la reunió pública que han celebrat a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany, entre les quals també es troba una millora "real" de la llei del sòl i que accions en relació amb l'Institut Nacional de l'Habitatge.

D'aquesta manera, tal com ha explicat Cerni Escalé, aposten per revisar la llei del 2012 per suspendre, de manera parcial o total, l'entrada de més inversió estrangera. "Parar l'adquisició de propietat per part de no residents durant divuit mesos per evitar que els preus es mantinguin en inflació constant", ha exposat. Tot seguit, es mostren favorables a limitar, de manera temporal, la compravenda d'immobles, establir quotes fixes i l'establiment d'accions fiscals "per fer que la inversió que entri estigui controlada i que el sector públic continuï tenint control sobre el qual està passant".

El candidat a cap de Govern també ha manifestat la voluntat d'integrar els més de 6.000 pisos buits al mercat de lloguer o compravenda i canviar el sistema de classificació del sòl, ampliant la categoria de no urbanitzable. A més, consideren que és necessari que els comuns aprofitin el percentatge de cessió obligatòria per crear parc públic comunal descentralitzat.

Emmirallant-se en models com el de Luxemburg, Martí Alay, ha indicat que una de les opcions que podrien donar solució a la problemàtica de l'habitatge al país a llarg termini, és que l'Institut de l'Habitatge promogui immobles de compra a preu regulat perquè els ciutadans el puguin adquirir, a través de finançament bancari, i "se'l facin seu, creixin i es facin grans".

Aquesta ha estat la primera reunió pública de la nova formació, que preveu continuar la ronda de trobades tractant temàtiques clau per la societat com Territori o Educació. Cal destacar que l'acte ha comptat amb la participació de més d'una vintena de ciutadans, entre els quals hi han estat presents el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, i el director de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla.