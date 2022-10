Marsol, possible número 2 a les llistes de Demòcrates si Espot li demana

Andorra la VellaConxita Marsol, la cònsol major d'Andorra la Vella, no descarta ser la número 2 a la llista nacional de Demòcrates per a les pròximes eleccions generals si Espot li demana, segons informa RTVA. Per fer-ho hauria de deixar els últims mesos de mandat del Comú. També va pronunciar-se sobre les mesures d'estalvi energètic als comuns i espera que Andorra la Vella redueixi el consum fins a un 15% durant els pròxims mesos.