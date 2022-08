La ministra d'Exteriors diu que la imputació de Rajoy a Andorra no afecta la relació entre els dos països

La ministra d'Afers Exteriors Maria Ubach ha explicat que la imputació per part de la Batllia de Mariano Rajoy i exministres espanyol pel cas de la policia patriòtica “no ha afectat per a res” les relacions d’Andorra amb Catalunya i Espanya. Les declaracions han estat fetes al mitjà català El Món durant la participació d'Ubach en la 35 Jornades Andorranes celebrades en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent.

La ministra ha indicat que es tracta “d’un cas judicialitzat” i l’executiu no hi entra perquè “a Andorra hi ha separació de poders (...) no intervenim i no opinem”. Ha destacat que el cas no té cap incidència en els “projectes que hi ha en curs” amb Espanya. Ha recordat la trobada del passat 22 de juliol a la Moncloa entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del govern d’Andorra, Xavier Espot, dos mesos després que la Batllia andorrana enviés les citacions com investigats als membres del govern espanyol.

A banda de Rajoy, hi ha imputats pel cas de la policia patriòtica l'exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, l’exdirector general de Seguretat, Francisco Martínez; l’ex-Director Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, i el cap de seguretat a l’ambaixada espanyola a Andorra, Bonifacio Díaz.