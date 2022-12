Montaner vol saber quant ha pagat Govern en advocats pel cas BPA

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, vol conèixer la despesa del Govern en advocats per a la seva defensa en el cas BPA des de l'inici de la causa i fins al moment. D'aquesta manera, ha entrat una demanda perquè se li faciliti l'import total que l'executiu ha abonat en concepte d'honoraris professionals al despatx Pujadas Advocats, així com una còpia de les factures pagades des de l'inici de la contractació.