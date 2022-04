Montserrat Capdevila serà la nova presidenta de la CASS

Andorra la VellaL'excònsol d’Escaldes-Engordany, Montserrat Capdevila, 'Cuca', serà, si no hi ha sorpreses de darrera hora, la nova presidenta de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). L'economista serà proposada pel Govern per substituir en el càrrec Albert Font, qui aquest dilluns va ser nomenat ministre de Salut. Capdevila va substituir Toni Martí al capdavant de la corporació escaldenca i, actualment, és vocal de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA). Ara, el consell d'administració de la CASS haurà de validar la proposta de Capdevila, i també té pendent cobrir una altra baixa en aquest organisme, arran de la mort de Susagna Arasanz.