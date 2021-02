L'obertura de pistes a estrangers haurà d'esperar

Andorra la VellaEl Govern ha decidit posposar l’accés a les pistes als visitants seguint el criteri adoptat per la majoria de països europeus. Tal com informen des de l'executiu, aquesta decisió ha estat "comunicada i consensuada" amb Ski Andorra i amb els representants del sector, amb els quals s’ha acordat treballar protocols específics de seguretat als camps de neu de cara a una possible obertura més endavant.Aquesta és una de les conclusions de la trobada telemàtica que el cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut amb el primer ministre francès Jean Castex, i en el marc de la qual Andorra ha sol·licitat l’assimilació, a efectes de mobilitat, amb els territoris fronterers de l’Arieja i els Pirineus Orientals de manera que els visitants d’aquests territoris puguin circular sense haver de presentar una prova virològica. Actualment, tant els visitants dels departaments francesos veïns com els ciutadans andorrans han de presentar una prova tipus PCR o TMA a l’entrada a França. Aquesta flexibilització, informen des del Govern, afavoriria "una entrada més fluïda de visitants francesos provinents d’aquests departaments".

Durant la trobada telemàtica, Espot i Castex han tractat diferents temes de les relacions bilaterals en l’actual context de crisi sanitària, com ara l’arribada de vacunes a Andorra des de França, que es preveu que sigui durant les pròximes setmanes i amb la mateixa proporció d’abastiment que el país gal.

Des de l'executiu insisteixen que es continua el diàleg "constant i el treball de cooperació amb les autoritats dels països veïns per garantir la màxima normalitat a efectes de mobilitat en les dues fronteres".