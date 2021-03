Andorra la VellaUn any més, l'horari d'estiu ja és aquí: es farà de nit més tard, cap a un quart de nou, en lloc d'un quart de vuit, com fins ara. Al mateix temps, es farà de dia també més tard, cap allà a tres quarts de vuit, en lloc de tres quarts de set, com fins ara. Tot té aventatges i inconvenients, segons el prisma des d'on es miri. Així doncs, la matinada de dissabte a diumenge haurem d'avançar l'hora, concretament a les 2 seran les 3, de manera que aquest cap de setmana tindrà una hora menys i la nit de dissabte a diumenge, per tant, podrem dormir una hora menys. La part positiva, com s'ha dit, la tarda serà més llarga i es farà fosc, per tant, més tard, gairebé a l'hora de sopar.

Com que arriba la primavera i comença a fer més bon temps i, per tant, menys fred, ve més de gust estar al carrer i gaudir de l'aire lliure i per això s'opta per allargar la tarda amb el canvi d'hora i l'entrada de l'horari d'estiu. Precisament aquest és un hàbit, el del canvi d'hora, que ja fa anys en l'àmbit europeu es va decidir abolir, perquè provoca incomoditats a molts ciutadans, sobretot als més vulnerables, i es va arribar a la conclusió que generava més inconvenients que beneficis. Així, es va prendre la determinació que aquest 2021 seria el darrer anys que es farien els dos canvis horaris, el d'hivern (a final d'octubre) i el d'estiu (a final de març).

Tot i aquesta determinació presa, no està clar que aquest any s'acabi aplicant, perquè, almenys de moment, no se n'ha tornat a parlar i sembla que el més calent és a l'aigüera. La decisió implicava que els canvis horaris s'acabaven al 2021 i que cada estat membre de la Unió Europea (UE) havia de triar si es quedaven amb l'horari d'estiu o amb el d'hivern. En aquest sentit, cal destacar que els andorrans i residents ho tenen molt clar –no tant el seu govern–, que de moment no s'ha volgut pronunciar sobre la qüestió, segurament a l'espera del que decideixin els països veïns.

En aquest sentit, el tercer Observatori del 2020 del Centre de Recerca Sociològica (CRES) presentat recentment va preguntar als ciutadans d'Andorra sobre les seves preferències pel que fa als dos canvis d'horari anuals. Així doncs, si es pogués escollir, el 20,3% dels enquestats mantindria el format actual de canvi d'hora, el 56,3% deixaria l'horari d'estiu permanentment i el 8,2% establiria el d'hivern. Segons una altra enquesta realitzada pel Parlament Europeu, el percentatge d'andorrans que s'estimaria més deixar permanentment l'horari d'estiu encara és més elevat: el 80%, mentre que al conjunt de la Unió Europea (UE) és del 56%, del 51% a França, del 58% a Espanya i del 79% a Portugal.