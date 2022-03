Adeu al passaport Covid

Andorra la VellaEl passaport Covid deixarà de ser una realitat a partir d'aquest dijous. El Govern ha decidit eliminar el certificat en la majoria de situacions, exceptuant aquells indrets amb població més sensible com els centres sociosanitaris, els centres de dia i els casals d'avis. El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que han pres aquesta decisió per la bona situació sanitària que hi ha actualment amb una baixa pressió sanitària. "Estem en una fase estacionària de la pandèmia on tenim xifres baixes de contagis i amb un impacte menor", ha indicat el ministre. D'altra banda, l'executiu també ha decidit flexibilitzar les restriccions de les visites als centres residencials, i a partir d'ara podrà haver-hi dos visitants de manera simultània per usuari i dia.

En les darreres 24 hores, Salut ha detectat un total de 84 nous positius que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 38.794. Els casos actius augmenten en 17, ja que només s'han donat 67 altes des d'aquest dimecres. D'aquesta manera, 37.925 persones han superat la malaltia i en aquests instants resten 717 casos actius. Les defuncions es mantenen en 152. Jover també ha informat que la pressió sanitària ha disminuït, i només resten vuit persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, i dues a la Unitat de Cures Intensives sota ventilació mecànica.

Quant a la població escolar, hi ha set aules en vigilància passiva. Finalment, des de l'inici del Pla de vacunació, ja s'han administrat 156.017 vacunes.