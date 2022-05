Alerta per un nou intent d'estafa a través d'SMS

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD) ha detectat una nova campanya de 'phishing' via SMS, la qual envia a usuaris del Principat un enllaç maliciós indicant que té pendent un pagament a la duana per un import reduït, concretament d'1,79 euros. Un cop l'usuari accedeix a l'enllaç, automàticament és redirigit cap a una pàgina on l'URL no té res a veure amb el proveïdor del servei i on es mostra un missatge instant a fer el pagament corresponent mitjançant la mateixa pàgina.

Una vegada l'usuari cau en l'engany de polsar sobre el botó de 'Pagar', se'l redirigeix a una pàgina que emula un entorn de pagament real, el qual demana dades com el número de la targeta de crèdit, la data de caducitat i el codi de seguretat, així com el PIN de la targeta, fet que provoca que l'usuari faciliti totes les seves dades bancàries i deixi els seus diners en mans dels ciberdelinqüents.

Des de l'ANC-AD es recorda que si qualsevol ciutadà rep un SMS d'aquest estil, no faci 'clic' sobre cap enllaç ni descarregui arxius adjunts que puguin suposar un risc per a l'usuari i el sistema. La millor opció és fer cas omís del missatge i esborrar-lo del telèfon mòbil immediatament.