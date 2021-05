Aliança entre Sant Julià i OTSO per a la creació del 'Mountain Festival Andorra', un esdeveniment esportiu que vol ser referent al sud d'Europa

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria i OTSO han unit esforços per a la creació del 'Mountain Festival Andorra', un esdeveniment esportiu obert a qualsevol persona amant de la muntanya que se celebrarà a la vila laurediana els propers dies 29, 30 i 31 d'octubre. Segons ha explicat aquest dijous el director general d'OTSO, Jordi Solé, es tracta d'una fita "que no existeix a cap país del sud d'Europa" i, per tant, es vol aprofitar l'avinentesa per donar a conèixer el Principat a aquells països europeus que, a la llarga, decideixin participar en la competició. L'esdeveniment serà possible gràcies als acords contrets entre ambdues entitats, en el qual la corporació destinarà uns 10.000 euros.

El projecte encara es troba en una fase embrionària i caldrà anar-lo desenvolupant a mesura que s'acosti la celebració. Tot i això, Solé ha avançat que durant aquests tres dies hi haurà un 'village' en diferents punts de la parròquia on s'espera l'arribada d'empreses públiques i privades relacionades amb el sector de la muntanya, marques esportives, de nutrició, del sector de la salut i el benestar, així com restauradors de l'àmbit nacional i internacional. En concret, es tractarà d'una fira multisectorial, que en gran part es desenvoluparà a la plaça de la Germandat, i que estarà enfocada especialment en el món de l'esport gràcies a l'exposició, presentació i venda de productes. En tractar-se de la primera edició que se celebra, des de l'organització es considera que es podrà comptar entre 40 i 50 empreses del sector.

Així mateix, com a activitats paral·leles, també s'ha dissenyat una cursa familiar, que tindrà el vessant social i cultural com a finalitat, així com curses competitives mitjançant cronoescalades de 'running', 'trail running', ciclisme i BTT, que intentaran recórrer tots els ports de la parròquia. En aquest cas, cal assenyalar que encara resta pendent traçar els recorreguts i estructurar la competició. El que ja se sap és que es promocionarà l'arribada d'esportistes d'elit com el corredor d'ultratrail Pau Capell, l'ultrarunner Fernanda Maciel o l'esquiador i corredor de muntanya Kilian Jornet, que hi prendrà part de manera telemàtica. A més, Solé ha explicat que també es contactarà amb ciclistes de nivell residents al país.

En aquest sentit, els esportistes també oferiran una sèrie de conferències que encara s'han de definir, tot i que ja se sap que seran de curta durada i de temes relacionats amb esports i activitats de muntanya. Així mateix, també hi haurà xerrades i entrevistes amb atletes en viu i en línia. A banda, un altre dels punts que tindrà especial importància serà la celebració d'activitats culturals, mitjançant l'emissió de pel·lícules o documentals dels esports relacionats amb el festival; una exposició i un concurs de fotografia i vídeo, i també es convidaran editorials i revistes esportives perquè es puguin donar a conèixer. La gastronomia serà un altre dels plats forts, ja que s'oferirà menjar i beure a preus molt populars durant tot el cap de setmana.

Quant a la imatge corporativa de l'esdeveniment, s'ha escollit l'isard com a icona representativa del festival, acompanyat per una muntanya, els colors de la bandera andorrana i els noms del comú i d'OTSO. "Considerem que l'isard és un animal molt important i representa molt bé el país", ha dit Solé.

Les inscripcions tindran un preu que oscil·larà entre els 25 i els 30 euros, i inclouran el tradicional 'welcome pack' i el 'finisher pack'. Sense oblidar el vessant social amb què es caracteritza la marca OTSO, 1 euro de cada inscripció es destinarà a causes benèfiques.