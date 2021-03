Andorra, en nivell 3 de risc d'alerta per Covid

Andorra la VellaEl Govern ha anunciat aquest dimecres que en les darreres 24 hores ha registrat 66 nous casos de Covid. Són 12.010 positius des del principi de la pandèmia, dels quals 580 continuen actius. El nombre de defuncions relacionades amb el Sars-Cov-2 és de 115. La pressió hospitalària ha patit un “increment discret d'ingressos”, segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha atribuït aquest efecte a la vacunació a la ciutadania de més edat del país. Aquest dimecres hi ha 28 pacients hospitalitzats al Nostra Senyora de Meritxell, una vintena a planta i 8 a la UCI, 7 d'ells que requereixen de ventilació mecànica. “Veiem com el nombre de persones majors de 70 anys infectada de setmana en setmana ha passat de 10 a 8, i de 8 i 6”, ha posat d'exemple el ministre, per il·lustrar l'efectivitat de les vacunes.

Malgrat la disminució de la pressió hospitalària, la taxa de reproducció del coronavirus continua per sobre d'1, això vol dir que l'epidèmia s'expandeix, concretament aquest dimecres és d'1,23. Pel què fa als indicadors de risc, el nombre de casos nous per dia situen el país a un nivell 3, els casos de pacients amb una edat superior als 50 anys ha baixat fins al nivell 1, però en canvi, la pressió sobre el sistema sanitari se situa en nivell 3, i els ingressos a la UCI, en nivell 4. “De mitjana estem a nivell 3, d'alerta, i això ens obliga a ser molt responsables”, ha resumit Benazet.

Sobre la campanya de vacunació, el ministre ha informat que aquest dijous comença una nova tanda de segones dosis de Pfizer. “L'abril ha de ser un mes de vacunació intensa, rebrem més vacunes i creiem que podrem baixar de fase i començar a vacunar a partir dels 60 anys i fins i tot disminuir fins els 55. Esperem que tothom es vagi apuntant a la plataforma, que gairebé registra 33.000 persones apuntades”, ha apuntat Benazet.

El consell de ministres també ha aprovat el decret d'autorització d'obertura de casals d'avis i cases pairals. Com ja es va anunciar la setmana passada hi podran accedir aquells padrins i padrines que hagin estat vacunats, que hagin passat la malaltia o que mostrin el resultat negatiu d'una prova recent.

El Govern també ha difós aquest dimecres les sancions d'ordre púbic que ha imposat arrel de la modificació de la llei. Han estat 546 i gairebé la meitat, 204, “ja han estat pagades”, ha dit Benazet. Del total, 361 han estat per no utilitzar elements de protecció personals, i la resta, principalment, per incomplir instruccions i protocols sanitaris, i per participar en actes lúdics prohibits i no respectar les distàncies de seguretat.

Paral·lelament, els serveis d'Inspecció han iniciat 101 expedients sancionadors a establiments. Un 10% d'aquests han estat de “caràcter greu” i la resta, “lleus”. Les principals infraccions, segons ha enumerat el ministre, han estat per no respectar la distància mínima entre taules, no respectar la distància de seguretat entre persones de diferents grups i per deficiències en les dades que han de constar als registres. “S'ha de ser molt rigorós i estricte en el registre de les dades perquè ajuden molt a fer el seguiment dels contagis, i això ajuda molt en detectar la transmissió de la malaltia. Si no complim ens passarà com a molts països, on aquests establiments estan tancats o tenen moltes més restriccions”, ha conclòs el dirigent.