Una aplicació per reciclar bé

Andorra la VellaL’aplicació mòbil Reciclem Bé, un dels puntals del pla d’acció del mateix nom, engegat per la comissió de seguiment de la recollida de residus dels set comuns i Pirinenca de Serveis, ja està disponible en línia. Aquesta aplicació, pretén ser "un aliat per reciclar correctament i reduir la quantitat d’impropis", destaquen els impulsors.

L’aplicació compta amb diferents apartats que expliquen i donen exemples d'on ha d’anar cada residu. Destaca especialment el d’'Aquest on va', que recull més de 400 referències de productes i elements, i indica, mitjançant un codi color i una breu explicació, on cal dipositar cada element. Inclou, a més, un buscador. També s’hi troba un apartat amb els diferents contenidors i el detall dels elements que han de llençar-s’hi respectivament, així com un índex amb tots els residus que no hi van.

Més enllà de millorar la qualitat de la recollida selectiva al país, la comissió de seguiment vol insistir en la importància de reduir el consum i la generació de residus, i per això s’ha creat un apartat d’'Eco consells', en el qual la població podrà trobar guies i idees per donar una segona vida a elements que s’utilitzen en el dia a dia, així com consells pel que fa a hàbits per reduir el consum.

De la mateixa manera, s’ha creat una pestanya dedicada exclusivament als professionals, empreses, comerços i serveis del país. Agrupats per categoria, permet a la vegada tenir a mà la normativa en vigor i proveir-se de materials gràfics per fer visibles els bons hàbits en els diferents entorns laborals.

L’app disposa, finalment, d'un apartat amb geolocalització que recull els punts verds i les deixalleries de totes les parròquies.