Arriben les vacunes per als infants a partir de 5 anys

Andorra la VellaLes vacunes que serviran per immunitzar els infants d'entre 5 i 11 anys arriben aquest dimarts al Principat. El ministre Martínez Benazet ha explicat que els vaccins s'oferiran a totes les famílies que tinguin infants amb edats compreses entre aquesta franja, i seran ells qui valoraran si els hi administren o no després de consultar al pediatre o el seu metge referent.

La pauta completa per als infants serà de dues dosis, tot i que aquells que hagin passat la malaltia fa més de dos mesos només caldrà que s'inoculin una, ja que gaudiran "d'immunitat suficient". Se seguirà el mateix procediment que en el cas dels adults, per la qual cosa caldrà que es registrin a la plataforma de vacunació i se citarà els pares per SMS. En aquest cas, l'administració dels vaccins es desenvoluparà a la plaça de Braus de les 15 a les 20 hores.

D'altra banda, el ministre ha assegurat que els infants no caldrà que guardin cap interval temporal entre la vacunació de la Covid-19 i altres vacunes fixades en el seu calendari vacunal com pot ser la de la grip. "Se la podran posar inclús el mateix dia", ha dit.

Pel que fa a la població general, que des d'aquesta setmana han de desplaçar-se a les instal·lacions de l'hospital per a vacunar-se, el ministre ha informat que aquelles persones que hagin passat la malaltia des del 5 de gener en endavant, caldrà que s'esperin cinc mesos per a rebre la tercera dosi.

Paral·lelament, també ha indicat que aquells que pateixin d'immunodepressió i tinguin més de 18 anys podran rebre, si volen, la 4a dosi un cop passats 5 mesos de la darrera administració i amb recepta mèdica. En aquest sentit, s'estudiarà d'una manera personalitzada cada cas per determinar el nivell d'anticossos i valorar si és necessari o no que rebin aquesta dosi de reforç.

Els tests d'antígens, a 2,80 euros

Salut i el Col·legi de Farmacèutics han tancat definitivament el preu al qual les farmàcies vendran els tests d'antígens a residents i fronterers. Així, es permet que les farmàcies puguin participar en la distribució de les proves diagnòstiques i, alhora, "tinguin marge econòmic". És per aquest motiu que el preu de venda al públic s'ha fixat en els 2,30 euros, un import lleugerament superior al d'adquisició (1,85 euros).

El Govern també ha acordat que els tests que es realitzin al mateix establiment de la mà dels professionals farmacèutics es cobraran a un preu de 8 euros, tot i que s'ha de tenir en compte que en aquest cas el resultat queda registrat en la història clínica compartida. En el cas dels menors de 16 anys que es facin un test a casa i resulti positiu, Salut permetrà que els familiars s'adrecin a les farmàcies ensenyant l'autotest perquè també pugui ser registrat a la plataforma.