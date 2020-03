Els autònoms demanen més ajudes que el fraccionament de les quotes

Una iniciativa a 'change.org' fa una crida a la col·laboració ciutadana perquè el Govern pugui cobrir la manca d'ingressos dels autònoms arran de la crisi del Covid-19. D'aquesta manera, en la proposta publicada a la plataforma es posa en relleu que el Govern "amb una bona previsió" estudiarà mesures perquè es pugui fraccionar la quota a què han de fer front els autònoms a la CASS. Recorden, però, que aquesta "no és l'única despesa" que tenen i per aquesta raó, demanen a la ciutadania que signi la petició perquè les institucions "prenguin les mesures necessàries per fer front a les grans pèrdues" que ja han començat a patir, tal com afirmen.

Entre les mesures que assenyalen que el Govern els hauria d'ajudar a cobrir hi ha el pagament de la part proporcional (corresponents als dies d'aturada de l'activitat) del lloguer del local on duen a terme la seva feina; el pagament de la part proporcional de les despeses fixes mensuals que tenen els autònoms i l'ajornament i/o fraccionament del pagament de la quota d'autònom amb una durada de quatre a sis mesos "fins a l'estabilitat econòmica del negoci".

Aquesta iniciativa s'afegeix a la que ja circulava per les xarxes i que demanava "la cancel·lació de la quota d'autònoms mentre duri el coronavirus".