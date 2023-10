Cafès amb aroma

Un bon cafè (per aquells a qui els agrada) sempre ve de gust. El cafè és la segona beguda més consumida entre la població. Les persones considerades 'cafeteres' el prenen només posar un peu a terra al matí, per esmorzar, després de dinar... qualsevol moment és bo per prendre un cafè. I ara que les temperatures (almenys hauria de ser així) comencen a ser més fresques...el cafè ajuda a entrar en calor.

Però que en sabem de les propietats del cafè? La primera és que el cafè és un gran antioxidant i, per tant, ens ajuda a prevenir o endarrerir cert tipus de danys sobre les cèl·lules. Alhora, el cafè ens ajuda a activar la ment i com a conseqüència ens ajuda a estar més desperts, concentrats i atents al llarg del dia. A més, la cafeïna que conté el cafè ens ajuda a prevenir el mal de cap, contribueix a la pèrdua de pes, ens protegeix contra el càncer, ictus o malalties coronàries, redueix el risc de patir diabetis tipus 2, entre altres.

