La campanya de controls a les motocicletes clou amb 91 sancions imposades

Andorra la VellaLa campanya que ha dut a terme la policia entre el 3 i el 23 de maig centrada en el control dels conductors de motocicletes s'ha clos amb 984 persones controlades, entre les quals han estat sancionades 91, és a dir, un 9,25%. En total, aquests conductors han infringit un total de 102 articles del Codi de la circulació.

Fins a 76 sancions van ser per deficiències tècniques i/o administratives. Així, 34 van ser per circular sense disposar del distintiu d’ITV en vigència per no haver-se presentat a les proves; setze per no presentar el rebut d’assegurança malgrat tenir-lo; onze per escapaments lliures, incomplets, deteriorats o models no previstos pel fabricant; tres per no portar el casc de protecció degudament cordat; dues per no tenir la categoria del permís que correspon; una per circular sense llum d'encreuament i una altra per no portar els miralls retrovisors exigits o bé portar-los en mal estat.

Altres 26 sancions han estat per imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs. Així, divuit han estat per no respectar la senyalització horitzontal; sis per avançaments indeguts; una per conducció temerària i una altra per no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, proximitat escoles i aglomeracions.

A més d’aquestes sancions, també se n'han imposat altres vint alienes a la present campanya. Així, quatre han estat per no poder exhibir el corresponent permís de conduir malgrat tenir-lo i d'altres quatre per conduir amb el permís caducat. Dues han estat per conduir sense estar legalment autoritzat amb el corresponent permís de conduir i la resta han estat per utilitzar el telèfon; per no regular la velocitat en funció de l'estat de la calçada; per reduir de forma brusca la velocitat sense causa justificada; per canviar de direcció sense observar la presència d'altres vehicles; per conduir un vehicle amb permís de conduir estranger i per circular amb un vehicle sense estar inscrit en el registre.