La capital es desmarca dels comuns que consideren que la llei d'habitatge envaeix competències

Andorra la VellaNo es tracta d'una moratòria de la construcció i no s'envaeixen competències. Aquestes són les conclusions de la cònsol major d'Andorra la Vella, ConxitaMarsol, al voltant de la Llei de promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme i de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, i de la Llei general de l'allotjament turístic aprovada aquest dimecres pel Consell General. "No és una moratòria, és una suspensió d'un mes o un mes i mig", ha incidit la cònsol de la capital que ha subratllat que no es tracta "de cap moratòria perquè es podran continuar presentant projectes".

"Alguna mesura s'havia de prendre", ha incidit Marsol, que ha destacat que si bé d'un costat és positiu que la construcció tingui feina de l'altre cal "preservar el país" i certs elements com per exemple l'aigua. "No creiem que hagi de frenar la construcció, però hem d'anar més ordenadament", ha destacat la cònsol major que ha recordat que en aquest mes o mes i mig es fixaran les ordenances per establir com hauran de fer els comuns els estudis de càrrega de cada parròquia per "veure fins on podem evolucionar".

Marsol ha incidit, una vegada més, en el fet que a Andorra la Vella, des del 1984, ja està definit que la part de Santa Coloma sigui una mena d'eixample. Així, ha recordat que hi ha d'haver una separació entre edificis de sis metres i que les parcel·les no es poden ocupar al 100%. De totes maneres, ha manifestat que amb l'estudi de càrrega "concretarem més" i creu que és "una bona forma de fer-ho".

Quant a la possible invasió de competències ha destacat que per a ella, personalment, no existeix, ja que el Govern el que fa és modificar la llei i el comú està sotmès a aquesta llei. Així, ha recordat que els comuns tenen les competències en urbanisme, però sotmesos a la llei general d'ordenació del territori. Una cosa diferent seria, ha opinat, si l'executiu hagués fet canvis a través d'un reglament. De totes maneres, ha dit que "si algú considera" que hi ha aquesta invasió pot anar als tribunals que seran els que "decidiran".