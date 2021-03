Un centenar de sanitaris s'han negat a vacunar-se

Escaldes-EngordanyEl SARS-CoV-2 ha tornat a entrar a l'hospital de Meritxell, malgrat que tant el personal sanitari com els pacients van ser els primers a rebre la vacuna contra la Covid. Divendres passat es van detectar dos positius al centre, per dues persones vinculades a l'àmbit sanitari que s'havien contagiat per interaccions socials fora del lloc de treball. Així ho ha reconegut el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, en una entrevista a la televisió del Diari d'Andorra: “Des que hem vacunat les persones grans i els professionals no hem tingut pràcticament contagis, però sí que hem tingut algun malalt que s'ha infectat fora del centre, i el cas d'un sanitari que no es va voler vacunar i que s'ha infectat”.

El dirigent ha apel·lat a la responsabilitat dels sanitaris per vacunar-se. “Tots tenim una responsabilitat vers els altres i els sanitaris multipliquen aquesta responsabilitat per mil. Hauríem de ser i som el primer tallafocs de la pandèmia però sempre hi ha algú que té alguna objecció i no podem obligar a vacunar”. Piqué ha explicat que “per reticències”, dels 1.200 treballadors que formen part del SAAS, n'hi ha menys del 10% que s'han negat a rebre la vacuna, aproximadament un centenar de treballadors, dels quals “n'hi ha molts que no estan a primera línia”.

Piqué ha insistit que els intenten “convèncer des del principi de la pandèmia i hem fet guanyar confiança alguns treballadors, que al principi no es volien vacunar i que ara ja ho han fet, però sempre queda algú que no entén això de les vacunes, o no ho vol entendre, i que es resisteix. No tenim capacitat legal per obligar a vacunar. L'única cosa que podem fer és algun canvi de treball d'aquestes persones i testar-les molt més”, ha conclòs.