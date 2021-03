El Govern aplicarà mesures als sanitaris que no s'han volgut vacunar

Andorra la VellaEl ministeri de Salut aplicarà mesures als responsables sanitaris o sociosanitaris que tinguin relació amb persones que formin part dels anomenats col·lectius vulnerables. Aquest fet arriba com a conseqüència que dos persones del sector vinculat al SAAS que no s'havien volgut vacunar, una infermera i una nutricionista, han resultat contagiades darrerament. El ministre Martínez Benazet ha titllat “d'irresponsables” els professionals sanitaris que tenen contacte amb “persones fràgils” i que no es volen injectar el vaccí.

El ministre ha incidit que els dos professionals “s'han infectat per interaccions socials fora del SAAS. Sé que no estan vacunats, no perquè no tinguessin accés a la vacuna, si no perquè per voluntat no han volgut fer-ho”. Benazet també ha explicat que a l'inici del període de vacunació, “hi ha hagut professionals que han volgut esperar” i que a dia d'avui encara es posen vacunes, perquè “sempre n'hi ha hagut a disposició per als professionals de la salut. Ara tindran la possibilitat de vacunar-se ben aviat. Sempre deixem un percentatge per aquests casos de persones que s'ho repensen i es volen vacunar”.

Com que difícilment el Govern pot obligar ningú a vacunar-se, i tot i que la primera reacció del ministre apuntava a mesures contra aquests sanitaris, en una segona explicació ha dit que aquestes podrien anar en la direcció d'apartar aquests professionals del contacte directe amb els col·lectius més vulnerables a la infecció i més propensos a que aquesta tingui conseqüències greus. "Avui en dia ja no hi ha excuses, és una irresponsabilitat no està vaccinat, sobretot si estàs treballant cada dia davant de persones vulnerables; apel·lo a la responsabilitat d'aquest col·lectiu, i en cas contrari potser haurem de prendre mesures", ha afirmat Benazet, tot i que no ha concretat quines serien, si bé sí que n'ha apuntat alguna, com ara fer tests d'antígens diaris o la reubicació de professionals. En el cas dels tests, "haurem de veure qui ho finança, perquè nosaltres ja donem les eines pertinents a aquest col·lectiu perquè estigui protegit", ha reblat.

Mobilitat amb Catalunya, en principi, a partir del 9 d'abril

Pel que fa a la mobilitat amb Catalunya, Benazet s'ha mostrat segur que la Generalitat respectaria l'acord, al qual ell mateix hi va participar, d'assimilació a partir del dia 9 d'abril (si la situació sanitària ho permet en aquell moment), de manera que els ciutadans de Catalunya i d'Andorra puguin fer els mateixos moviments arreu del territori, tot i que caldrà respectar les mesures vigents a cada lloc. Ara bé, "és un error que es permeti massa mobilitat, perquè la situació, com he dit, és preocupant", ha assegurat.