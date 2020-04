Algunes claus del desconfinament

Divendres es feia públic l'informe que l'investigador i assessor del Govern, Oriol Mitjà, i l'informàtic Joel López han proposat pel procés que s'hauria de seguir a Espanya i Catalunya per al desconfinament. A grans trets, els passos a seguir serien els que es detallen a continuació.

Segons els experts el desconfinament hauria de començar en el moment en què les unitats de cures intensives ( UCI) comencin a tenir llits lliures. En aquest sentit, els experts destaquen que qui hauria de donar el 'tret de sortida' a aquesta obertura progressiva de l'activitat haurien de ser, per tant, les dades sanitàries i més concretament les dels hospitals. El primer pas seria reobrir empreses de serveis no essencials i l'últim, deixar sortir les persones dels col·lectius més vulnerables, com els padrins. Els esdeveniments massius, com els esportius i els culturals, haurien d'esperar encara més i, de fet, Mitjà destaca que fins a la tardor ell no és partidari d'aquestes concentracions. "Fins a la tardor jo no tornaria a obrir el Camp Nou", ha manifestat a mitjans catalans. Per controlar l'expansió del virus, els experts proposen fer proves massives a la població. En el cas d'Espanya i Catalunya proposen fer tests a les persones que presentin el menor símptoma i també exposen que "gairebé segur que hi haurà nous brots. Que siguin petits o grans dependrà de la nostra capacitat de reacció", ha manifestat Mitjà a RAC1. López assenyala que s'estan dissenyant diferents sistemes com per exemple de geolocalització amb els quals es pugui obtenir informació epidemiològica. Qüestionats els experts sobre si això suposa una pèrdua de llibertats, López exposa que al contrari, suposa garantir que quan les persones surtin al carrer no estaran en perill. Si es detecten nous focus d'infecció, els experts proposen confinaments puntuals. Conclouen que aquestes mesures podrien durar més d'un any.