La covid i el Nadal disparen l'absentisme escolar

Andorra la VellaLa secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha detallat aquest dilluns els alumnes corresponents a Formació Professional i primera i segona ensenyança i batxillerat de l'escola andorrana que no han assistit aquests darrers dies a classe, tot just abans de les vacances escolars. En aquest sentit, cal recordar que tant el ministre Benazet com la ministra Vilarrubla van assegurar la setmana passada que aquestes faltes no es comptabilitzarien com absència. Així doncs, la secretària ha posat en relleu que d'FP són 161 els alumnes, entre confinats i absents, que no han assistit a les aules, mentre que de l'escola andorrana, en tots els nivells esmentats anteriorment, la xifra arriba fins als 1.064 dels 4.500 escolars inscrits.

D'altra banda, i tenint en compte que a partir de dijous s'inicien les activitats extraescolars, Mas ha manifestat que està previst dur a terme un cribratge entre els monitors de les ludoteques i ludoescoles durant aquestes festes de Nadal. Així mateix, ha recordat la recomanació que els alumnes assisteixin a aquestes activitats havent-se realitzat una prova diagnòstica prèvia.

Fins al moment, però, tot i que queda clar que es farà una enquesta epidemiològica quan hi hagi un positiu en una determinada activitat, el protocol encara no defineix si s'aïllarà tot el grup o bé es continuarà amb l'estudi epidemiològic habitual. Tampoc està definit encara quin serà el protocol de retorn a les aules després de Nadal.