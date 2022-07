Detenen un home per furt de diverses joies en un domicili on treballa la seva dona

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 11 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Policia va constatar que el material desaparegut serien divuit monedes d'or de col·lecció i dues de bronze, un braçalet, dos anells i dos parells d’arracades, també d'or, amb un valor econòmic per determinar. De la investigació se'n desprèn que una part de les joies i monedes sostretes van ser venudes després dels fets en diversos establiments dedicats a la compra d’or.

Les investigacions van culminar aquest dimarts amb la detenció de la persona que hauria venut aquestes joies als establiments, un home espanyol de 53 anys d’edat resident al Principat, marit de l’empleada domèstica que treballa al domicili on es van produir els fets. Segons la Policia, de les investigacions posteriors és desprèn que presumptament aquesta parella s’hauria apropiat dels objectes, afavorits pel fàcil accés a l’habitatge per part de la dona que també ha estat implicada en l’assumpte, per posteriorment vendre el botí i treure’n profit econòmic. El detingut ha estat posat a disposició judicial aquest dimecres.