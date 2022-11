Espot descarta limitar els preus màxims al lloguer

Andorra la VellaLa Comissió Nacional de l'Habitatge ha celebrat aquest dilluns una nova reunió en la qual hi han participat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, que ha servit per analitzar la situació actual del mercat de lloguer, presentar els mecanismes que l'executiu té en marxa per pal·liar les conseqüències i tractar el moment que estan passant els temporers que arriben a Andorra per treballar durant la temporada d'hivern. Després de reconèixer que actualment "hi ha una problemàtica que hem d'encarar amb absoluta honestedat", ha assegurat que "la gran majoria de propietaris que posen pisos nous de lloguer al mercat de l'habitatge ho fan a preus relativament raonables", mentre que "hi ha una minoria que evidentment cometen absoluts abusos i demanen, per pisos petitíssims, unes rendes absolutament escandaloses i abusives".

En declaracions posteriors a la premsa, Espot ha assegurat que el Govern descarta, per ara, fixar un topall en el preu dels lloguers, ja que "això vol dir intervenir encara més el mercat de lloguer i arribar fins a les últimes conseqüències d'una intervenció en el mercat que ja de per si està intervingut des de fa molts anys". En aquest sentit, ha posat en relleu que "si anem un pas més enllà, el pas definitiu de fixar un preu màxim als lloguers, el que estem fent és posar una segona tireta a la ferida, però no estem trobant un remei definitiu a la malaltia", ja que aquesta acció, segons ha apuntat, el que faria és "cronificar-la". "Com més intervenim menys rendible fem el mercat de lloguer, menys incentivem que els propietaris construeixin habitatges nous de lloguer i, per tant, hi haurà menys oferta", la qual cosa, ha continuat, provocarà que "els preus encara es tensaran més".

És des d'aquest punt de vista que, en el decurs de la reunió, des del Govern s'ha apel·lat al teixit associatiu i a les entitats que formen part de la Comissió Nacional de l'Habitatge a què "ens ajudin a tenir un rol exemplificador i pedagògic, que parlin amb els seus associats i que detectin aquells casos anecdòtics o minoritaris d'abusos i que intentin passar un missatge consensuat de tota la comissió en el sentit que nosaltres no estem a favor d'aquestes situacions abusives", per tant, "si podem anar aixecant el peu de l'accelerador de la intervenció, el que hem d'estar convençuts és que una majoria aclaparadora adopta una actitud responsable", ha afegit.