'Estris d'una època oblidada', una exposició per mostrar als joves com es vivia abans

OrdinoFer valdre el patrimoni domèstic ancestral de les cases d'Ordino per mostrar als joves com es vivia abans. Aquest és l'objectiu que persegueix l'exposició 'Estris d'una època oblidada', que acull l'Era de Casa Rossell durant tot el cap de setmana i que romandrà oberta per a visites escolars al llarg de tot el mes de maig. Així ho ha manifestat el president de l'associació Cultura Popular ordinenca, Albert Roig, qui ha posat en relleu que la mostra continua el traçat de revalorar el patrimoni "d'una època on ja no fem servir aquests estris i que reflecteixen una manera de viure que ens mostra d'on venim i com hem arribat on estem ara".

A l'exposició hi han participat una seixantena de cases pairals i famílies de la parròquia, les quals han cedit diversos utensilis tradicionals, com l'escudeller que presideix la taula del soler, fins als cremalls que pengen del foc a terra, passant per l'escó, les cocotes, els calders, molinets de cafè, el llit de matrimoni, la banyera de ferro, el carner, els bocois, la tenalla, tupines o piló de tallar la carn, entre molts d'altres.

L'organització de la mostra ha anat a càrrec de Lurdes Riba i Roig, i ha comptat amb la museografia dissenyada i executada per Xavier Llovera. Aquest és el segon any consecutiu que es du a terme una mostra d'aquestes característiques coincidint amb la recuperada fira del bestiar d'Ordino. L'edició passada, l'Era es va transformar en un immens contenidor d'eines de tota mena del món de la pagesia, amb un gran èxit de participació. L'exposició que portava per títol 'Eines del passat' va tenir una gran acceptació i va rebre més de 3.500 visites. Els dos anys, les exposicions han comptat amb la col·laboració del ministeri de Cultura i Esports i el comú d'Ordino.

D'altra banda, aquest divendres a la tarda també s'ha inaugurat l'exposició d'encluses 'El Racó del Casi Arajol', que es troba ubicada al carrer dels Cóms de forma permanent, ja que la cessió de les peces de ferro és per 50 anys. La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha agraït la col·laboració de Casimir Arajol, qui ha aportat set encluses i un caragol, i ha posat en relleu la tradició entorn de la cultura del ferro que té la parròquia d'Ordino recordant que Casa Rossell tenia la propietat de la farga de la Massana, per la qual cosa ha considerat un espai emblemàtic la ubicació de l'exposició.